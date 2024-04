Firmenportal als bAV-Instrument moderner Personalpolitik

Aufgrund des demographischen Wandels hat sich in Deutschland in den letzten Jahren ein „War for Talents“ entwickelt. Arbeitgeber stehen vor großen Herausforderungen: Es wird immer schwieriger qualifiziertes Personal zu gewinnen und in den kommenden 15 Jahren werden rund 13 Mio. Arbeitnehmer in den Ruhestand eintreten. Das bedeutet, dass fast 1/3 aller Stellen neu zu besetzen sind.

Daher müssen die Arbeitgeber an der eigenen Attraktivität arbeiten. Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist hierfür ein ideales Instrument, denn aufgrund der demografiebedingten Schwierigkeiten der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung sorgen sich viele Menschen um ihre finanzielle Absicherung im Alter. Die bAV wird somit für die Arbeitnehmer zu einem entscheidenden Benefit, um ihren Lebensstandard auch im Ruhestand halten zu können. Wie eine repräsentative Studie des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens Aon belegt, steht die bAV bei den Generationen Y und Z hoch im Kurs.

Das Handling der bAV für den Arbeitgeber

Ein weiteres Mitarbeiter-Benefit bedeutet für den Arbeitgeber erst einmal mehr Aufwand. Allerdings sind gerade jüngere Mitarbeiter heute bereits digital aufgewachsen. Damit wächst auch die Anforderung an die Digitalisierung der Prozesse – sowohl bei den Arbeitgebern als auch den Vermittlern. Die digitalen Lösungen tragen dazu bei, dass gerade der Verwaltungsaufwand deutlich reduziert werden kann. Um dabei zu unterstützen, bieten wir in der ALH Gruppe unser Alte Leipziger Firmenportal powered by ePension dem Arbeitgeber und Vermittler kostenfrei an.

Dies ist ein digitales Tool, welches den Arbeitgeber in der Verwaltung seiner bAV-Verträge unterstützt. Diese sind im Portal jederzeit digital abrufbar und es wird nahezu kein Papier mehr verschickt – ein echter Vorteil – auch für die Umwelt. Zudem ist keine separate Archivierung mehr notwendig, da selbst die Dokumente von ausgeschiedenen Mitarbeitern im Portal greifbar bleiben. Neben dem Einsehen der Originalunterlagen im Firmenportal, lassen sich auch standardisierte Änderungsvorfälle im Firmenportal direkt online melden und verarbeiten. So wird die Verwaltung einfach, schnell und effizient.

Fazit

Gute Nachrichten für den Arbeitgeber: Auch der Gesetzgeber hat die Notwendigkeit erkannt, die bAV zu stärken und weiter zu verbreiten. Obgleich die bAV komplex sein kann, ist sie doch für die Versorgung der Arbeitnehmer nicht mehr wegzudenken. Manche Hürden sind nicht immer so hoch, wie sie zunächst erscheinen. Hierbei kann eine digitale Unterstützung für den Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit dem Vermittler sehr hilfreich sein. Um für Arbeitnehmer im „War for Talents“ attraktiv zu bleiben, sind für Unternehmen echte Mitarbeiter-Mehrwerte wie durch eine bAV fast unumgänglich. Darüber hinaus ist dabei allerdings auch ein entsprechendes Eigen-Marketing im Haus entscheidend, damit die Arbeitnehmer über ihre Altersversorgungsmöglichkeiten informiert sind. Oft wissen selbst Arbeitnehmer mit einer hohen arbeitgeberfinanzierten bAV nicht genau, wie hoch diese tatsächlich ist. Dabei gibt es heute zahlreiche Möglichkeiten, die Arbeitnehmer informiert zu halten – z. B. im Intranet oder mit entsprechenden Apps. Sprechen Sie uns hierzu gerne an!