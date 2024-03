Führungswechsel bei Wefox

Mark Hartigan wird neuer CEO des Insurtechs Wefox, während Mitgründer Julian Teicke die Position des President on the Board übernimmt.

Unter Teickes Leitung erreichte das Unternehmen nach eigenen Angaben ein jährliches Umsatzwachstum und erzielte 2023 einen Umsatz von 800 Millionen US-Dollar. Wefox bedient derzeit knapp drei Millionen Kunden in mehreren Märkten und wird mit 4,5 Milliarden US-Dollar bewertet.

Teicke bleibt stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats und will weiterhin die Unternehmensstrategie mitgestalten. Hartigan, der im Jahr 2023 als Verwaltungsratsvorsitzender zu Wefox stieß, will den Fokus auf die Umsetzung der Gruppenstrategie legen und das Unternehmen gemeinsam mit dem Führungsteam in die nächste Wachstumsphase führen.