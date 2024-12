Neuer Partner für Gubbi

Gubbi entwickelt Finanzprodukte auf Basis der Blockchain-Technologie und ist für deren Vertrieb bei Banken, Finanzdienstleistern sowie auf digitalen Plattformen in Deutschland und seit Mitte 2024 auch in Österreich mitverantwortlich.

Gemeinsam wollen die Unternehmen zertifizierte Softwarelösungen für die Finanzproduktvermittlung für digitale Vertriebe wie Neobroker, digitale Zeichnungsstrecken für Emissionshäuser, Haftungsdächer und für das Portfoliomanagement inklusive Schnittstellen entwickeln.

„Stephan Bals und sein Team sind nicht nur am deutschen Markt, sondern bereits auch in anderen Ländern der EU für Ihre Expertise im IT-Bereich geschätzt. Wir freuen uns, die Flexibilität in der neuen Kooperation nutzen zu können, um individuell und passgenau Lösungen für unsere Kunden und ihre Bedürfnisse mit der nötigen Geschwindigkeit in Deutschland und Österreich umzusetzen“, so Gubbi-Vorstand Tobias Eckl.