Generali Global Corporate & Commercial verstärkt Präsenz: Neue Dependence in Köln

Den Schritt und die Eröffnung des neuen Büros am größten deutschen Versicherungsstandort bezeichnete die Gesellschaft in einer Mitteilung als Meilenstein. Man verfolge damit konsequent den Wachstumskurs am deutschen Industrieversicherungsmarkt.

Die Entscheidung, ein neues Büro in Köln zu eröffnen, unterstreiche das Engagement von Generali Global Corporate & Commercial, seine Kunden durch starke Partnerschaften und herausragenden Service zu unterstützen, betont der Versicherer weiter. Die persönliche Beziehung zu den Kunden sei dabei von großer Bedeutung, auch wenn das Geschäft zu großen Teilen digital abgewickelt werden kann.

„Seit unserer Gründung haben wir kontinuierlich daran gearbeitet, einen starken Industrieversicherer aufzubauen und konnten uns mit unserem Büro in München in den letzten sieben Jahren einen soliden Standort schaffen. Um weiter zu wachsen und unsere Präsenz zu stärken, haben wir uns entschieden, ein neues Büro am attraktiven Versicherungsstandort in Köln zu eröffnen. Dies basiert auf unserer Überzeugung, dort präsent zu sein, wo die Expertise und Nähe zu unseren Kunden und Partnern am größten ist. Die attraktiven Rahmenbedingungen in Köln bieten uns beste Voraussetzungen, um das weitere Wachstumspotenzial im Industrieversicherungssektor optimal zu nutzen und als attraktiver Arbeitgeber in diesem Bereich wahrgenommen zu werden“, erklärt Hans-Peter Klebe, Leiter der Generali Global Corporate & Commercial in Deutschland.