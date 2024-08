Generali holt Frank Grund

Die Generali Deutschland gibt personelle Veränderungen in den Aufsichtsräten der Generali Deutschland AG (GD AG), der Generali Deutschland Lebensversicherung AG (GEDL) und der Generali Deutschland Versicherung AG (GEDV) bekannt.

Grund neu im Aufsichtsrat

Dr. Frank Grund (66) wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zum Aufsichtsratsmitglied der GD AG, GEDL und GEDV berufen. Grund war zuletzt Exekutivdirektor für Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er ist ein ausgewiesener und hoch angesehener Kenner der Versicherungsbranche und wird seine langjährige Expertise in die Aufsichtsräte einbringen.

Reinelt kehrt zurück & Benzin soll den kulturellen Wandel befeuern

Zudem dreht sich das Personalkarusell im Generali Vorstand erneut. So tritt Dr. Arne Benzin (48), zuletzt Chief People & Culture Officer bei der Allianz Technology SE, tritt zum 1. Januar 2025 als Chief People and Organization Officer in die Generali Deutschland AG ein. Benzin verfüge über ausgewiesene Branchenkenntnis, die er durch verschiedene globale Führungspositionen unter anderem bei der Allianz SE sowie der Swiss RE erworben habe und bringe so ideale Voraussetzungen mit, um den kulturellen Wandel des Unternehmens voranzutreiben, betonte die Generali.

Darüber hinaus meldet der Versicherer, dass Michael Reinelt (54), zuletzt Vorstandsmitglied der Alte Leipziger Pensionskasse AG und der Alte Leipziger Pensionsfonds AG sowie Zentralbereichsleiter bei der Alte Leipziger Lebensversicherung a. G., spätestens zum 1. Januar 2025 als neuer Head of Broker bei der GD AG das Maklergeschäft der Generali Deutschland verantworten wird. Ferner wird Reinelt als Vertriebsvorstand in die Vorstände der Dialog Lebensversicherungs-AG und Dialog Versicherung AG eintreten. Wie üblich stehen die Ernennungen in den Vorständen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der BaFin.