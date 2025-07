Reiseschutz: Welche Bausteine wirklich helfen

Wer kurz vor dem Urlaub krank wird oder während der Reise medizinische Hilfe braucht, steht ohne passende Absicherung schnell vor hohen Kosten. Der Reiseschutzanbieter Lifecard Travel Assistance (LTA) hat auf Basis eigener Leistungsfälle eingeordnet, welche Reiseversicherungen in der Praxis entscheidend sind – und welche eher vernachlässigbar.

„Unsere Erfahrungen und Daten zeigen: Am häufigsten werden Auslandsreisekranken- und Reiserücktrittsversicherungen in Anspruch genommen“, sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. „Gerade medizinische Notfälle im Ausland können schnell Kosten in fünfstelliger Höhe verursachen, besonders außerhalb Europas.“

Unverzichtbar

Als unverzichtbar gilt die Auslandsreisekrankenversicherung. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen Behandlungskosten im Ausland oft nur teilweise – teils gar nicht. In Ländern wie den USA können Krankenhausaufenthalte mehrere tausend Dollar pro Tag kosten. Wer hier nicht abgesichert ist, riskiert im Ernstfall erhebliche finanzielle Belastungen.

Ebenfalls als relevant stuft LTA die rund um die Uhr erreichbare Notfall-Assistenz ein. Sie unterstützt unter anderem bei der Organisation von Klinikaufenthalten, beim Dolmetscherservice oder der Umbuchung von Flügen. „Ein Anruf genügt, wir koordinieren im Hintergrund alles“, erklärt Dorka.

Auch die Reiserücktrittsversicherung ist aus Sicht der LTA für viele Kunden unverzichtbar. Sie springt ein, wenn eine Reise krankheitsbedingt gar nicht erst angetreten werden kann – besonders bei teuren Reisen oder Familienurlauben mit hohen Stornokosten. Wird die Reise vorzeitig abgebrochen, greift die Reiseabbruchversicherung, die unter anderem Rückreisekosten und nicht genutzte Reiseleistungen übernimmt.

Weniger Gewicht misst LTA der Reisegepäckversicherung bei. Zwar sei sie in bestimmten Fällen sinnvoll, doch die Entschädigungssummen seien häufig begrenzt. Zudem haften Airlines bei Verlust oder Verspätung des Gepäcks nach internationalen Regeln ohnehin in bestimmtem Umfang.

Versichert werden kann eine einzelne Reise oder – per Jahrestarif – alle Reisen innerhalb von zwölf Monaten. Letzteres ist laut LTA besonders für Vielreisende attraktiv. Die Produkte sind modular aufgebaut und lassen sich individuell kombinieren.

Wann die Versicherung abschließen?

Empfohlen wird ein möglichst früher Abschluss, insbesondere bei der Reiserücktrittsversicherung – idealerweise direkt nach der Buchung. Wer sich für Tarife ohne Selbstbehalt entscheidet, erhält den umfassendsten Schutz, muss jedoch mit höheren Beiträgen rechnen. Für Familien stehen spezielle Kombitarife zur Verfügung. Bei der Wahl des Anbieters sollte laut Dorka auf transparente Bedingungen, zügige Schadensregulierung und eine gute Erreichbarkeit geachtet werden.

„Die wichtigste Frage lautet: Was wäre, wenn…? Und wie teuer wird’s dann?“, so Dorka. „Wir sehen täglich, wie wichtig passender Reiseschutz ist und wieviel Ärger und Kosten er erspart.“