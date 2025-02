Globale Aktien: Diese Sektoren machen Hoffnung

Technologie, Medien und Telekommunikation

Die Aussichten des Sektors verbessern sich kontinuierlich. Wir konzentrieren uns auf KI-Nutznießer, deren Bewertungen weiterhin angemessen sind.

Bei den Cloud-Service-Anbietern sind Microsoft, Alphabet und Oracle auf zusätzliches Umsatzwachstum (und damit steigende Margen) vorbereitet. Die Nachfrage nach Cloud-Transitionen und KI ist und bleibt hoch. Software-as-a-Service-Anbieter wie ServiceNow und Salesforce entwickeln mit ihren marktführenden generativen KI-Produkten erhebliche Zugkraft, wenn auch bei anspruchsvolleren Bewertungen. Weiterhin positiv sind die Aussichten für KI-fokussierte Halbleiterunternehmen ohne eigene Produktion wie Nvidia und Broadcom, die von den anhaltenden Investitionen in KI-Rechenzentren profitieren sollten. TSMC könnte von einer Erholung in anderen Branchen profitieren, die wir allerdings vorsichtig beurteilen. Unser Engagement in Unternehmen für Halbleiterausrüstung haben wir reduziert, da sich die Nicht-KI-Märkte schwach entwickeln, die Hersteller weniger investieren und geopolitische Spannungen herrschen. ASM International ist jedoch dank struktureller Wachstumstreiber besser abgesichert. Im Bereich Suchmaschinen beobachten wir die mögliche Bedrohung von Alphabets Google durch generative KI und Plattformen wie Perplexity und ChatGPT. Alphabet hat zuletzt bedeutende Fortschritte in den Bereichen generative KI, Infrastruktur, Android und beim autonomen Fahren gemacht.

Gesundheitswesen

Hier erscheinen die Bewertungen attraktiv, da der Sektor nach den US-Wahlen weiterhin unter Druck steht.

MedTech-Unternehmen spielen mit stetigem, vorhersehbarem Wachstum eine entscheidende Rolle bei der Senkung der Gesundheitskosten durch Innovationen, die Patienten besser und effizienter vorsorgen. Im Segment Life Science Tools sind die Lagerbestände weitgehend abgebaut und die Biotech-Finanzierung hat sich erholt; allerdings muss sich die Nachfrage noch deutlich verbessern. Die Unternehmen bleiben hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten vorsichtig. Die Bewertungen sind jedoch niedrig. Darüber bergen Spannungen zwischen den USA und China Risiken, wobei Lonza gegenüber chinesischen Wettbewerbern vom geplanten Biosecure Act profitieren könnte. Bei den Herstellern von Arzneimitteln gegen Fettleibigkeit rechnen wir mit robustem Wachstum und Innovationen (wie z.B. orale Verabreichung). Die Bewertungen sind sehr attraktiv; Beeinträchtigungen durch die neue US-Regierung sind jedoch möglich.

Konsumgüter

Die Konsumausgaben stehen in den meisten Segmenten und Regionen weiterhin unter Druck, mit Ausnahme des Reisesektors.

Bei den alltäglichen Bedarfsartikeln setzen wir auf Unternehmen wie Procter & Gamble und Colgate-Palmolive, die nur wenig mit No-Name-Alternativen konkurrieren müssen und durch Innovation weiterhin Marktanteile gewinnen. Während die Normalisierung der Inflation das Preiswachstum dämpfen könnte, haben beide Unternehmen trotz höherer Preise das Volumenwachstum aufrechterhalten. L’Oréal gewinnt ebenfalls Marktanteile hinzu, steht jedoch vor Herausforderungen angesichts einer Abschwächung auf dem Beauty-Markt. Im glänzenden Bereich Reisen hat Booking zuletzt ein hohes einstelliges Wachstum verzeichnet, unterstützt durch deutlich mehr Hotelübernachtungen. Der Luxussektor erholt sich von einem zyklischen Abschwung, v.a. dank der Nachfrage aus den USA, auch wenn diese langsamer wächst als früher. Chinas Verbraucher stehen weiterhin unter Druck; Vorhersagen sind hier schwierig. Unser Fokus auf die stärksten und gefragtesten Marken wie Hermès zahlt sich aus.

Finanzsektor

Unser Engagement bei den Finanzwerten ist ausgewogen in Bezug auf die Zins- und Inflationsentwicklung.

Einige unserer Beteiligungen können von einem möglichen Zinsrückgang und einer Belebung der M&A-Aktivitäten erheblich profitieren, darunter S&P, Moody’s und Blackstone. Im Gegensatz dazu bietet Mastercard einen wirksamen Schutz vor Inflation, da diese zu höheren Konsumumsätzen führt. Marsh & McLennan ist über sein Versicherungsmaklergeschäft einer vergleichbaren Dynamik ausgesetzt.

Industrie

Im Industriesektor herrschen unterschiedliche Trends vor. Unternehmen, die mit Rechenzentren in Verbindung stehen, wie Schneider Electric und Trane, verzeichnen ein stetiges Wachstum. Dagegen haben Firmen, die vom Baugewerbe, Bergbau und der Halbleiterindustrie abhängen, mit konjunkturellem Gegenwind zu kämpfen. Vorsichtige Anzeichen einer Verbesserung der Produktionsdaten lassen jedoch eine Erholung in diesen Segmenten erhoffen.