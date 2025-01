Immobilienpreise am Wendepunkt

Die umfassende Zurückhaltung nahezu sämtlicher Marktteilnehmer verschärfte die Lage zusehends und warf die drängende Frage auf, wann denn mit einer Erholung zu rechnen ist: Schließlich nimmt die Nachfrage nach Wohnraum beständig zu, nicht zuletzt durch die Auswirkungen wachsender Migrationsbewegungen.

Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die Bodenbildung bei den Preisen nunmehr erreicht und die Trendwende eingeleitet ist. Laut den Zahlen des Statistischen Bundesamts zur Hauspreisentwicklung war vom ersten auf das zweite Quartal 2024 ein leichter Preisanstieg von 1,3 % zu verzeichnen – der erste seit dem zweiten Quartal 2022. Die EZB senkte seit Juni bereits dreimal den Leitzins mit dementsprechend positiven Auswirkungen auf Immobilienfinanzierungen. Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklungen sukzessive zu einer merklichen Marktbelebung führen werden; die ersten Schritte des erneuten „Erwachens“ spüren wir bereits. Eine erhöhte Dynamik und steigende Liquidität sind beste Voraussetzungen für unsere Einkaufsstrategen, um profitable An- und Verkaufsaktivitäten zu realisieren.

Die letzten Jahre waren eine Herausforderung für die am Markt tätigen Immobilienunternehmer mit dem Effekt, dass die Geschäftsmodelle einem veritablen Stresstest unterzogen wurden. Unser ImmoChance-Deutschland-Konzept (kurz: ICD) hat sich auch in diesen Krisenjahren bewährt, zeigt seine Resilienz und Flexibilität mittels kluger, adäquater Strategien. Mit unserem jüngsten Fonds ICD 12 R+ reagierten wir gezielt auf die oben beschriebene angespannte Lage und nutzten antizyklisch – entgegen der depressiven Marktstimmung – die günstigen Einstiegschancen. Die bereits erfolgten Ankäufe an zehn bundesweiten Standorten konnten ausnahmslos unter dem Gutachterwert abgewickelt werden. Aufgrund dieser Marktchancen für Erwerber wurden bessere Einkaufsfaktoren realisiert als in den Planrechnungen des Verkaufsprospekts unseres Fonds Nr. 12 angeführt.

Auch der beschriebene Zinsrückgang in diesem Jahr trägt zur positiven Entwicklung bei und stellt einen zusätzlichen Erfolgsfaktor dar. Nach Monaten steigender Zinsen zeigt die Kurve wieder nach unten, der aktuelle Leitzins liegt bei 3,25% nach 4,0% im September 2023. Die Fremdkapitalkosten Fonds unseres ICD 12 R+ sanken infolgedessen, der durchschnittliche Finanzierungszins liegt nun unter den Planungsannahmen.

Nach unserer Einschätzung befinden wir uns aktuell in einer Phase der Bodenbildung und gehen von moderat steigenden Immobilienpreisen bei weitgehender Seitwärtsbewegung der Zinsentwicklung aus. Das ImmoChance-Management wird die Stärken der Anlagestrategie „Renovation Plus“ mit günstigem Einkauf und Aufwertung der Objekte durch energetische Sanierungen konsequent weiterverfolgen. Anlegerinnen und Anleger werden auch zukünftig von stabilen Erträgen und Wertsteigerungen profitieren.

Autor: Gordon Grundler, Vorstand Primus Valor AG