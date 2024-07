„Immobilienpreise an der Costa Blanca haben sich konstant nach oben entwickelt“

Die hohe Lebensqualität an der Costa Blanca zieht auch immer mehr Menschen an, die ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegen möchten und auf der Suche nach einer Immobilie sind. Doch wie hat sich der Immobilienmarkt an der Costa Blanca entwickelt? Welche Regionen bieten die größten Potenziale und wie gestaltet sich die Immobiliensuche?

Herr Jensen, das letzte Jahr war sehr herausfordernd für die Märkte weltweit. Wie sieht die Situation aktuell an der Costa Blanca aus?

Jensen: Der Immobilienmarkt an der Costa Blanca hat sich insgesamt sehr positiv entwickelt. Die Nachfrage nach Immobilien ist ungebrochen hoch, insbesondere seitens internationaler Kaufinteressenten. Das wirkt sich auch auf die Vermarktungsdauer aus. Immobilienangebote verweilen nicht lange auf dem Markt – vor allem in den sehr gefragten Lagen, die mit guter Infrastruktur und Nähe zum Strand punkten. Dazu gehören etwa Calpe, Benissa und Moraira. Immobilien haben sich dort als sehr wertstabil erwiesen, die Preise haben sich konstant nach oben entwickelt. Kaufinteressenten, die an der Costa Blanca auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind, finden dort einen schönen Mix aus Neubauten und renovierten Bestandsobjekten, wobei der Schwerpunkt ganz klar auf umweltfreundlichen und energieeffizienten Gebäuden liegt.

Sie haben erwähnt, dass die Costa Blanca als Wohnsitz vor allem bei internationalen Interessenten sehr begehrt ist. Was zeichnet diese Klientel aus? Und wonach sucht sie genau?

Jensen: Tatsächlich stammt der Großteil der Kunden, die wir in unserem von Poll Real Estate Shop in Calpe betreuen, aus anderen europäischen Ländern – die meisten davon aus Deutschland, der Schweiz und England. Außerdem erhalten wir viele Anfragen von Interessenten aus den skandinavischen Ländern, Belgien und den Niederlanden. Die Suchanfragen kommen dabei oft von Paaren oder Familien. Aber auch viele Rentner, die eine geeignete Immobilie suchen, um ihren Ruhestand unter der spanischen Sonne zu genießen, wenden sich an uns. Gerade für Senioren bieten die Regionen entlang der Costa Blanca viele spannende Neubauprojekte, die genau auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe zugeschnitten sind.

Selbstverständlich haben die verschiedenen Käufergruppen auch unterschiedliche Vorstellungen beziehungsweise Ansprüche an ihr neues Zuhause. Das wichtigste Kriterium für einen Immobilienkauf ist aber nach wie vor die Lage. Das bedeutet kurze Wege und gute Verkehrsanbindungen zum Strand, zu Geschäften des täglichen Bedarfs sowie zu Ärzten und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Besonders für internationale Interessenten, die kein Spanisch sprechen, ist es zudem wichtig, dass vor Ort mehrsprachige Dienstleistungen angeboten werden. Darüber hinaus achten Interessenten sehr auf einen gepflegten Zustand sowie eine moderne, zeitgemäße Ausstattung der Immobilie, die im Bestfall auch mit einem Pool ausgestattet ist. Zuletzt spielt die Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten eine essenzielle Rolle, wobei sich viele unserer Kaufinteressenten einen Sofortkauf leisten können.

Das bedeutet also, die meisten Käufer erwerben eine Immobilie an der Costa Blanca zur Selbstnutzung? Oder gibt es auch Investoren, die sich für eine Objektvermietung interessieren?

Jensen: Die meisten Immobilien, die wir vermitteln, werden als Erst- oder Zweiwohnsitz genutzt – also für den privaten Gebrauch gekauft. Ein etwas kleinerer, aber nicht unbedeutender Teil wird als Kapitalanlage erworben, insbesondere zur Ferienvermietung. Dabei steht für die Eigentümer beziehungsweise Investoren die kurzfristige Vermietung im Vordergrund. Neben der hohen erzielbaren Rendite sind auch die Costa Blanca als Ganzjahresziel und die damit verbundene konstante touristische Nachfrage Gründe dafür, dass die kurzfristige Vermietung von Ferienhäusern oder -wohnungen deutlich rentabler ist als die langfristige Vermietung.

Was sollten internationale Interessenten beim Kauf einer Immobilie an der Costa Blanca unbedingt beachten? Haben Sie einige Tipps?

Jensen: Der Immobilienmarkt an der Costa Blanca hält keine nennenswerten Fallstricke für internationale Immobilienkäufer bereit. Ein gewisses Maß an Vorwissen und Verständnis für die lokalen Gesetze und Vorschriften muss jedoch vorhanden sein. Wir erleben immer wieder, dass Interessenten nicht ausreichend zum hiesigen Immobilienmarkt über die rechtliche Situation informiert sind und beispielsweise die anfallenden Kosten für die Instandhaltung der Immobilie sowie die lokalen Steuern unterschätzen. Problematisch kann auch die Beauftragung nicht registrierter Makler werden. Hier wird manchmal viel versprochen, aber am Ende nicht gehalten, was unter Umständen auch zu rechtlichen und finanziellen Komplikationen führen kann. Wir raten daher allen Kaufinteressenten, sich eingehend von einem Immobilienexperten vor Ort, der bestens mit der Rechtslage und den Prozessen bei der Immobilienvermittlung vertraut ist, beraten zu lassen, um die Transaktion letztlich sicher abzuschließen. Mein mehrsprachiges Team bei von Poll Real Estate Costa Blanca und ich stehen Interessenten in allen Fragen rund um die Immobilienvermittlung zur Seite und stellen sicher, dass alle erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen vorhanden sind, damit der eigenen Immobilie an der weißen Küste Spaniens nichts mehr im Wege steht.

Weitere Informationen zum Team um Nicolai Jensen von von Poll Real Estate Costa Blanca sowie das aktuelle Immobilienangebot vor Ort, Kontaktdaten und vieles mehr gibt es unter: www.von-poll.com/de/immobilienmakler/calp sowie unter https://www.von-poll.com/de