Kfz-Versicherer-Gewinne brechen laut Hannover Rück wieder ein

Die Kfz-Versicherer-Gewinne in Deutschland sinken laut Hannover Rück schon wieder: Für 2026 rechnet der Rückversicherer nur noch mit einer halben Milliarde Euro, 2027 könnte die Quote weiter fallen. Was hinter der Entwicklung steckt und warum die Lage instabil bleibt.

Die Kfz-Versicherer-Gewinne in Deutschland schrumpfen schon wieder. Das erwartet die Hannover Rück, kaum dass die Branche in die schwarzen Zahlen zurückgefunden hat. Die deutsche Tochter des Rückversicherers teilte das am Montag beim jährlichen Branchentreffen in Baden-Baden mit, wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX berichtet. Im laufenden Jahr werde die Branche demnach voraussichtlich eine halbe Milliarde Euro verdienen. Das wäre nur knapp halb so viel wie im Vorjahr.

Das entspricht nach Angaben der Hannover Rück etwa 1,3 Prozent der Beitragseinnahmen. Im kommenden Jahr dürfte die Quote sogar auf 0,5 Prozent sinken. Erst im vergangenen Jahr war die Branche beim sogenannten versicherungstechnischen Gewinn nach drei Verlustjahren wieder in die schwarzen Zahlen gerutscht. Für die deutsche Kfz-Versicherung zeichnet sich damit erneut ein schwächeres Jahr ab.

Zeitraum Entwicklung des versicherungstechnischen Gewinns 2022 bis 2024 Drei Verlustjahre in Folge 2025 Rückkehr in die schwarzen Zahlen 2026 (Prognose) Rund 500 Millionen Euro Gewinn, entspricht 1,3 Prozent der Beitragseinnahmen 2027 (Prognose) Gewinnquote von nur noch 0,5 Prozent erwartet Quelle: Hannover Rück

Warum die Kfz-Versicherer-Gewinne wieder sinken

Als Grund nennt die Hannover Rück die steigenden Kosten für Reparaturen und Ersatzteile. Diese Kosten wachsen demnach weiterhin deutlich stärker als die allgemeine Inflation und belasten die Kfz-Versicherung zusätzlich. Die Kfz-Versicherer haben ihre Beiträge zwar zuletzt angehoben und so ihre Profitabilität gesteigert. Dennoch bleibe die Lage laut Hannover Rück instabil.

Hannover Rück als Maßstab für die Kfz-Versicherer

Die Einschätzung hat Gewicht. Die Hannover Rück ist als Dax-Konzern der drittgrößte Rückversicherer weltweit. Zugleich ist sie der größte Rückversicherer für Kfz-Policen auf dem deutschen Markt. Entsprechend genau verfolgt sie die Kfz-Versicherer-Gewinne. Dadurch sieht das Unternehmen, wie Huk Coburg, Allianz und andere große Kfz-Versicherer ihre Tarife kalkulieren.

Anderer Blick als bei Check24 und Verivox

Anders als Vergleichsportale wie Check24 und Verivox schaut die Hannover Rück nicht nur auf Tarife für Wechselwillige und Neukunden. Sie berücksichtigt auch die Konditionen treuer Bestandskunden.