Koalitionsvertrag: Kein Provisionsverbot in der Finanzberatung

Unter der Zwischenüberschrift „Provisionen für Finanzberatung“ heißt es auf Seite 50 des 146 Seiten starken Papiers: „Die honorar- und provisionsbasierte Finanzberatung werden wir nebeneinander erhalten.“

Weiter heißt es: „Wir wollen prüfen, ob die Instrumente der Missstandsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) derzeit ausreichen, um Fehlanreize in der Finanzberatung zu verhindern.“

AfW-Vorstand Frank Rottenbacher hatte im Cash.-Interview in der vergangenen Woche bereits die entsprechende Passage aus dem Entwurf des Koalitionsvertrags zitiert, die nun übernommen wurde. Der Hinweis auf die BaFin und eventuelle „Fehlanreize“ lässt allerdings die Möglichkeit offen, dass es erneut zu einer Diskussion um einen Provisionsdeckel kommen könnte.

Außerdem nimmt die neue Regierung einmal mehr den „grauen Kapitalmarkt“ ins Visier. „Die Regulierung von Kryptowerten, des Grauen Kapitalmarkts und der Schattenbanken werden wir auf Lücken überprüfen und diese gegebenenfalls schließen“, heißt es in dem Vertrag. Mehr ist in dem kurzen Absatz unter der Überschrift „Regulierung Kryptowerte, Grauer Kapitalmarkt und Schattenbanken“ allerdings nicht zu lesen.

Ministerien für Finanzen, Justiz- und Verbraucherschutz an SPD

Zum „grauen“ Kapitalmarkt werden nach der Definition der BaFin regelmäßig auch Emissionen nach dem Vermögensanlagengesetz gezählt (obwohl sie inzwischen recht streng reglementiert sind). Zumindest Teile der SPD zählen – abweichend von der BaFin – auch die voll regulierten und geschlossene Publikums-AIFs zum „grauen“ Markt. Ob es zu Verschärfungen kommt, lässt der Koalitionsvertrag aber offen.

Insofern könnte vor allem relevant werden, dass sowohl das Finanzministerium als auch das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz an die SPD fällt, also die beiden Ministerien, die solche Gesetzesvorhaben vorbereiten und unter Umständen Detailvorschriften im Alleingang erlassen können. Das betrifft auch entsprechende Ermächtigungen für die BaFin, die dem Finanzministerium untersteht, zum Erlass von Ausführungsbestimmungen.

Kein „Goldplating“ und mehr Wagniskapital

In Bezug auf die Kapitalmarktregulierung kündigt die neue Koalition an: „Um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken und den europäischen Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen zu vollenden, engagieren wir uns für eine einheitliche europäische Finanzregulierung und verzichten in diesem Zusammenhang auch auf Goldplating.“

Außerdem heißt es unter diesem Stichwort unter anderem: „Wir werden im Kapitalmarktrecht einen rechtssicheren und europäisch wettbewerbsfähigen Rahmen für Investitionen von Fonds in Infrastruktur und Erneuerbare Energien schaffen. Dabei sind auch steuerrechtliche Regelungen zielgerichtet anzupassen. Rahmenbedingungen für Start-ups werden wir weiter verbessern. Dafür werden wir insbesondere die Verfügbarkeit von Wagniskapital durch bessere Beteiligungsmöglichkeiten institutioneller Investoren erhöhen.“

Reform der Riesterrente – Comeback des Altersvorsorgedepots?

In Bezug auf die gesetzlich geförderte private Altersvorsorge heißt es in dem Papier: „Wir werden die bisherige Riester-Rente in ein neues Vorsorgeprodukt überführen, von bürokratischen Hemmnissen befreien und mit dem Verzicht auf zwingende Garantien sowie der Reduzierung der Verwaltungs-, Produkt- und Abschlusskosten reformieren.“

Weiter nimmt die Koalition sich vor: „Wir prüfen eine Ausweitung des Kreises der Förderberechtigten. Wir wollen dieses neue Produkt mit einer möglichst einfachen staatlichen Förderung für Bezieherinnen und Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen begleiten. Kern der reformierten Riester-Rente wird ein Anlageprodukt sein, das es auch in Form eines Standardproduktes geben soll.“

Das klingt – zumindest in Teilen – ein wenig nach dem Gesetzesvorhaben der gescheiterten Ampel-Koalition für ein „Altersvorsorgedepot“, das schon recht weit fortgeschritten war, bevor die Regierung im November 2024 platzte. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren ist es dann stecken geblieben. Ob es tatsächlich wieder aufgegriffen oder zumindest darauf aufgesetzt wird oder ob alles von vorne beginnt, lässt der Koalitionsvertrag allerdings offen.

Entwurf für „Wohnungsbau-Turbo“ in den ersten 100 Tagen

In dem fast drei Seiten umfassenden, aber in großen Teilen recht unkonkreten Kapitel zu Bauen und Wohnen kündigt die Koalition unter anderem eine Novellierung des Baugesetzbuches in zwei Stufen an. In den ersten 100 Tagen will die Koalition einen „Gesetzentwurf zur Einführung eines Wohnungsbau-Turbos“, vorlegen. Konkret genannt wird hier allerdings nur, Lärmschutzfestsetzungen zu erleichtern. Bis wann sie die Verabschiedung des Gesetzentwurfs anstrebt, bleibt zudem offen.

In einem zweiten Schritt ist dann „eine grundlegende Reform zur Beschleunigung des Bauens“ geplant. Dazu zählt unter anderem die Weiterentwicklung der Vorschriften zum Lärmschutz und zur Luftreinhaltung sowie der „Gebäudetyp E“ mit vereinfachten Vorschriften, den schon die Ampel auf den Weg gebracht hatte.

Außerdem sollen unter anderem zur Wohneigentumsbildung für Familien, zur Neubauförderung und zur Sanierung bestehenden Wohnraums steuerliche Maßnahmen verbessert werden (ohne Details), eigenkapitalersetzende Maßnahmen geschaffen und die Übernahme von staatlichen Bürgschaften für Hypotheken geprüft werden. Zielsetzung ist, dass „in großer Zahl Wohnungen in angespannten Wohnungsmärkten für unter 15 Euro pro Quadratmeter entstehen können“, womit offenkundig die monatliche Miete gemeint ist.

„Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen“

„Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen“, heißt es in dem Papier. Es soll offenbar durch ein neues Gebäudeenergiegesetz (so heißt das umstrittene „Heizungsgesetz“ von Noch-Minister Robert Habeck allerdings offiziell auch) ersetzt werden, das „technologieoffener, flexibler und einfacher“ wird. Dabei soll „die erreichbare CO2-Vermeidung zur zentralen Steuerungsgröße werden“.

Die CO2-Reduktion ist auch die wesentliche Zielsetzung des bisherigen GEG. Maßstab ist dabei vielfach der Neubau-Standard. Künftig soll möglicherweise die relative Verbesserung gegenüber dem Urspungszustand des Gebäudes mehr in den Vordergrund rücken, was von der Wohnungswirtschaft schon lange gefordert wird.

Daneben ist unter anderem vorgesehen, Investitionen in den sozialen Wohnungsbau schrittweise deutlich zu erhöhen, in diesem Rahmen die Mittel für Junges Wohnen zu verdoppeln, Mittel für barrierefreies, altersgerechtes Wohnen zur Verfügung zu stellen und eine „WG-Garantie“ für Auszubildende und Studierende zu erreichen. Die Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmärkten wird für vier Jahre verlängert.

Dieser Artikel wird weiter ergänzt.