Mehr persönliche Beratung durch personalisierte Werbung? Was die Axa plant

Deutschland ist nach Angaben der Axa der erste Markt, in dem die von Publicis Conseil Frankreich entwickelte Kampagne zur Altersvorsorge ausgespielt wird. Sie ist ab sofort bis Ende September in TV, Online, Social Media, Digital Out of Home und in den Versicherungsagenturen vor Ort zu sehen.

Dabei setzt der Versicherer erstmals auf eine Personalisierung einer Kampagne – nicht nur bei Display Ads, sondern auch im Rahmen der TV-Spots. Über Smart-TV-Geräte und Streaming-Anbieter wird im Kampagnen-Spot der Name und die Adresse der nahegelegensten Axa-Agentur eingeblendet. Per Klick oder über einen QR-Code erreichen interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer die Webseite der jeweiligen Agentur in ihrer unmittelbaren Nähe. So kann direkt einen Termin zur Beratung vereinbart werden.

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Personalisierung erstmals in einer Altersvorsorge-Kampagne einzusetzen. Durch sie können wir nicht nur Aufmerksamkeit für unsere neue Fondsrente JustInvest erzeugen, sondern auch den Schritt hin zu einer persönlichen Beratung in den rund 1.500 Axa-Agenturen in ganz Deutschland erleichtern“, so Stephanie Peterson, Vorständin Customer Management von Axa Deutschland.