MIG Fonds investieren in weiteres IT-Start-up

Talpasolutions ermöglicht Kunden im Bergbau und anderen Schwerindustrien die Nutzung von Daten für eine verbesserte Flottenproduktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit, teilt MIG Capital mit. Das Start-up wird demnach die Finanzierung nutzen, um seine Industrial Intelligence-Plattform zu verbessern und seine Präsenz vom Bergbau auf das Bauwesen, die Logistik und andere Felder der Schwerindustrie auszudehnen.

Bei der „Serie-B“-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro sind neben den MIG Fonds 2, 4, 6 und 17 als weitere Neuinvestoren Robert Bosch Venture Capital, Hannover Digital Investments (Corporate Venture Capital Einheit der HDI Versicherungsgruppe) und Prospect Mining Studio/newlab Ventures an Bord. Auch die bestehenden Investoren High-Tech Gründerfonds, Gründerfonds Ruhr, NRW.BANK, RAG Stiftung und F-LOG Venture nahmen den Angaben zufolge an der aktuellen Finanzierung teil.

Talpasolutions setzt demnach auf die Möglichkeiten von Big Data in Schwerindustrien. Unternehmen dieser Branchen verwenden hochspezialisierte, komplexe und teure Maschinen. Wartung und Reparatur verursachen hohe Kosten, und ungeplante Ausfallzeiten bewirken jährliche Verluste in Milliardenhöhe. Gleichzeitig sind moderne Schwermaschinen mit Dutzenden von Sensoren ausgestattet und erzeugen mehrere Gigabyte an Sensordaten pro Tag, die derzeit kaum genutzt werden, heißt es in der Mitteilung.

Die Industrial Intelligence-Plattform von Talpasolutions sammelt diese Daten demnach und wendet Data-Science-Modelle sowie künstliche Intelligenz an, um Erkenntnisse und Empfehlungen darüber zu liefern, wie die Anlagenverfügbarkeit erhöht und die Wartung optimiert werden kann.

Sebastian Kowitz, CEO und Mitgründer von Talpasolutions: „Wir treiben die Digitalisierung von Prozessen in traditionell konservativen Branchen voran. Seit unserer Gründung im Jahr 2016 nutzen wir unser fundiertes Know-how in den Bereichen Bergbautechnik und Data Science, um ein Ökosystem zu schaffen, das verschiedene Interessengruppen an einen Tisch bringt, darunter Flottenbetreiber sowie Maschinen- und Komponentenhersteller.“

Viele namhafte flottenintensive Unternehmen wie Deutz, GHH Fahrzeuge und einer der weltweit führenden Reifenhersteller vertrauen den Angaben zufolge bereits auf Talpasolutions, um volle Transparenz über die Funktionsfähigkeit ihrer Maschinen zu erhalten. Mehr als 450 Maschinen in Bergwerken, Steinbrüchen und anderen Standorten auf fünf Kontinenten seien bereits an die Plattform des Unternehmens angeschlossen, die derzeit mehr Datenpunkte pro Sekunde verarbeite als die Deutsche Börse.

Zweites Neu-Investment von MIG im Jahr 2023

Benutzer der SaaS (Software-as-a-Service)-basierten Plattform von Talpasolutions können demnach den Status und die Vorhersagen der Maschinen in Echtzeit überwachen und durch detaillierte Diagnosen und Warnungen viel Zeit und Geld sparen.

Frederick Michna, Principal bei MIG Capital, begründet das Engagement: „Die Schwerindustrie ist an einem entscheidenden Punkt auf dem Weg in eine Daten-getriebene Zukunft angekommen. Wir glauben, dass Talpasolutions bestens positioniert ist, um ein großer Player dieser Transformation zu werden. Wir sind zudem vom talentierten und diversen Team, der Technologie sowie den bereits bestehenden starken Partnerschaften beeindruckt.”

Neben Konux, Wealthpilot und Temedica ist Talpasolutions ein weiteres datenbasiertes Start-up, in das MIG Capital in jüngerer Zeit investiert hat. Das Essener Start-up ist neben Mbiomics das zweite Neuinvestment der MIG im Jahr 2023 und das aktuell 32. Unternehmen im Portfolio des Wagniskapitalgebers.