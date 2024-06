MLP bietet Krypto-Accounts an

Im „MLP Financial Home“ können Kunden ihren Krypto-Account direkt eröffnen. Der Handel ist nach Angaben des Unternehmens rund um die Uhr möglich und erfolgt beratungsfrei.

„Unsere Kundinnen und Kunden haben zunehmendes Interesse am Handel mit digitalen Werten, deshalb freuen wir uns, ihnen diesen als erste Privatbank in Deutschland anzubieten. In unserem MLP Financial Home sind Kryptowährungen eine attraktive Erweiterung des vorhandenen umfangreichen Angebots im Vermögensmanagement“, so Jakob Trefz, Leiter Vermögensmanagement bei MLP.

Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Wertpapierservice Bank über deren Handelsplattform wpNex.