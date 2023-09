Neues Emissionshaus für Immobilien-Investments am Start

Die My House AG aus Hamburg kündigt an, als neues Emissionshaus für private und institutionelle Immobilien-Investments an den Start zu gehen. Der Investitionsfokus liegt demnach auf Wohnimmobilien, unter anderem in B- und C-Städten.

„Investitionen in demografisch stabile und wirtschaftlich starke Städte bleiben langfristig interessant. Unsere Investoren sollen von attraktiven Renditechancen abseits der großen Metropolen profitieren und dabei die Möglichkeit haben, mit bezahlbarem Wohnraum einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten“, erklärt Thomas Münzel, Vorstandsvorsitzender der My House AG. Ein erstes Produkt ist für Ende 2023 geplant.



Die My House AG investiert den Angaben zufolge deutschlandweit in Bestandsimmobilien. Dabei würden vor allem potenzialstarke Wohnimmobilien erworben und auf einen zeitgemäßen, modernen und bezahlbaren Standard gebracht. „Wir sorgen dafür, dass bezahlbarer Wohnraum erhalten bleibt. Gemeinsam mit unseren Investoren schaffen wir eine erschwingliche Lebensgrundlage für die breite Masse der Bevölkerung“, so Münzel. Institutionelle und private Anleger erhielten Zugang zu regulierten Fondsprodukten mit einer stabilen und attraktiven Rendite.

Investmentvehikel für institutionelle und private Anleger

Münzel verantwortet als Vorstandsvorsitzender die strategische Ausrichtung der My House AG. Er ist den Angaben zufolge seit über 30 Jahren in leitenden Positionen in der Finanzdienstleistungs- und Immobilienbranche tätig. Darüber hinaus ist Alexander Hupe, Experte im Bereich institutionelle (Immobilien-) Investments, Teil des Vorstands. Er verantwortet als Chief Product Officer (CPO) alle Investmentvehikel für institutionelle und private Anleger (unter anderem nationale & internationale Fonds).

Das Management und der Vertrieb der My House AG blicken demnach auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung von Bestandswohnungen im bezahlbaren Segment sowie auf die Auflage performancestarker Investmentprodukte zurück. Das Team um Thomas Münzel habe in der Vergangenheit vor allem Immobilienprojekte mit Volumina zwischen fünf Millionen und 100 Millionen Euro entwickelt und strukturierte Immobilien-Investments mit einem Gesamtvolumen von mehr als drei Milliarden Euro realisiert.