Ökoworld meldet mehr Gewinn

Der Geschäftsbericht für 2024 soll im Mai veröffentlicht werden, teilte der Hildener Finanzdienstleister mit. „Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg“, sagt Ökoworld-Vorstandschef Dr. Oliver Pfeil und dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz. „Die Gewinnsteigerung liegt an starken Kosteneinsparungen, am höheren Zinsertrag und an der guten Performance unserer Fonds, in die wir als Unternehmen ebenfalls investiert sind.“

Der Hildener Asset-Manager feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag: „Wir stehen vor einem

spannenden Kapitel in der Geschichte der Ökoworld. Unser Ziel ist es, das Unternehmen

strategisch weiterzuentwickeln, Innovationen voranzutreiben und unsere führende Position im

Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen weiter auszubauen“, erklärt Pfeil. In einer Welt,

die sich rasant verändere, müsse das Unternehmen Nachhaltigkeit neu denken und innovative

Wege finden. „Aus diesem Grund aktualisieren wir momentan unsere Unternehmensstrategie.

Dabei ist die gesamte Belegschaft eingebunden“, berichtet der Ökoworld-Vorstandsvorsitzende

weiter (siehe dazu auch das Interview). „Wir möchten mit der Kombination aus fundiertem Nachhaltigkeitsresearch und einem klaren Fokus auf positive Wirkung neue Produkte anbieten, die Umwelt und Gesellschaft nachhaltig unterstützen und zugleich den finanziellen Erfolg unserer Kundinnen und Kunden gewährleisten.“