Policen Direkt: Kanschik hört auf

„Nach über sechs intensiven und ereignisreichen Jahren bei Policen Direkt werde ich mich zum Jahresende aus dem operativen Geschäft zurückziehen“, schreibt er. „In den letzten Monaten konnten wir wichtige Positionen in unserem Unternehmen mit großartigen neuen Kollegen besetzen. Ganz besonders freut mich, dass wir kürzlich die Geschäftsleitung erweitert haben und mit Christin Peetz eine fantastische Kollegin zur Prokuristin befördern konnten.“

Für in sei daher der Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab beim Aufkäufer von Lebensversicherungen zu übergeben. „Ich habe mich vor einigen Wochen dazu entschieden, ab 2025 keine operative Rolle mehr bei Policen Direkt zu übernehmen. Meine bisherigen operativen Aufgaben übergebe ich bis Ende des Jahres an meine Kollegen. Und natürlich gehe ich nicht ganz. Ich bleibe als Gesellschafter an Bord und werde selbstverständlich die neue Geschäftsleitung als Berater auch nach dem Übergang unterstützen.“



Seine Entscheidung sei noch ganz frisch, schreibt Kanschik. „Ich kann deshalb noch nicht sagen, wie es 2025 weiter geht, bin aber voller Vorfreude auf die Zukunft und was sie mit sich bringen wird.“