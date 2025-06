Dela überarbeitet Webauftritt

Die Dela Lebensversicherung hat ihren Internetauftritt für Endkunden grundlegend überarbeitet. Ziel des Relaunches war es, die Navigation zu vereinfachen, Inhalte klarer zu strukturieren und die Produkte – insbesondere Risiko- und Sterbegeldversicherungen – verständlicher zu präsentieren. Auch barrierefreie Zugänge wurden verbessert.

„Mit unserem neuen Webauftritt schaffen wir noch mehr Orientierung und Vertrauen für unsere Kunden – zwei zentrale Faktoren in der digitalen Information und im Produktangebot rund um die Themen Tod und Risikoabsicherung“, erklärt Dietmar Diegel, Chief Commercial Officer der Dela Lebensversicherungen in Deutschland.

Mehr Orientierung und Vertrauen

Die neue Seite folgt einer nutzerzentrierten Struktur mit klaren Fragen wie „Warum? Für wen? Welche Vorteile?“ und ist in einem shop-ähnlichen Stil aufgebaut. Die bisherige farbliche Unterscheidung nach Produktkategorien wurde zugunsten einer einheitlichen Gestaltung in den Markenfarben Petrol und Orange aufgegeben. Auch die Antragsstrecken wurden übersichtlicher gestaltet, um einen unkomplizierteren Abschluss zu ermöglichen.

Im Sinne der digitalen Inklusion wurde die Barrierefreiheit ausgebaut: Schriftgrößen und Kontraste lassen sich nun individuell anpassen. Begleitend zum Relaunch bietet der Versicherer einen neuen Endkunden-Newsletter an, der über Vorsorge, neue Produktfunktionen und absicherungsrelevante Alltagsthemen informiert.

Antragsstrecken in neuem Design

Für Vertriebspartner bleibt der bisherige Bereich bestehen, jedoch wurden auch hier die Antragsstrecken an das neue Design angepasst. „Wir sind uns sicher, dass auch unsere Vertriebspartner vom Relaunch des Markenauftritts profitieren werden. Ein starker Auftritt wirkt bis in den Vertrieb“, so Diegel. „Wenn Kunden unsere Produkte und Leistungen besser verstehen, können unsere Partner im Kundengespräch daran anknüpfen.“