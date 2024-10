Riester-Reform & Vorsorgedepot: Fünf Kritikpunkte zur pAV-Reform

EXKLUSIV Über 16 Millionen Verträge in rund 22 Jahren. Doch permanente Kritik durch Verbraucherschützer, handwerkliche Fehler etwa in der Zulagenförderung, niedrige Zinsen und restriktive Vorgaben in der Anlagepolitik haben die „Riester-Rente“ auf das Abstellgleis geführt. Mit dem Neustart hat eine staatlich geförderte private Altersvorsorge – wie immer sie heißen mag – wieder Chancen im Markt. Von Dr. Guido Bader