Sell in May and go away – richtig bei Tech-Werten?

Ben Leyland, Fondsmanager des JOHCM Global Opportunity Strategy Fund bei J O Hambro Capital Management Limited, erwartet einen Favoritenwechsel am Aktienmarkt. „Reale Wert“ gerieten wieder in den Fokus. Bezogen auf Technologiewerte könne das hingegen das alte Börsensprichwort „Sell in May and go away” neue Bedeutung erlangen.