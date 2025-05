Bitcoin: Allzeithoch am „Pizza Day“

Ein besseres Timing hätte es kaum geben können: Genau 15 Jahre nach dem Kauf zweier Pizzen für 10.000 BTC – die erste Bitcoin-Transaktion gegen Ware – zeigt sich, wie weit die Kryptowährung gekommen ist.

Der Kursanstieg kommt jedoch auch nicht ganz überraschend, fällt er doch in eine Phase, in der der US-Dollar an Stärke verliert und Anleger weltweit verstärkt nach Alternativen zur Absicherung suchen. Das „digitale Gold“ wird dabei zunehmend als wertstabiles, unabhängiges Asset wahrgenommen. Es zeigt: Bitcoin ist heute mehr als nur ein technologisches Experiment, er ist ein makroökonomisches Statement. Gerade in Zeiten von Währungsunsicherheit ist seine Rolle als digitales Wertaufbewahrungsmittel besonders relevant.