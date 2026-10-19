Simon Hennen übernimmt Vertriebsleitung bei Allianz Partners

Allianz Partners Deutschland besetzt die Vertriebsleitung neu. Zum 1. Dezember 2026 übernimmt Simon Hennen die Position des Sales Director. Hennen folgt auf Mathias Grompe, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt.

Allianz Partners Deutschland besetzt die Vertriebsleitung neu: Simon Hennen (36) übernimmt zum 1. Dezember 2026 die Position des Sales Director. In dieser Funktion verantwortet er die Vertriebsaktivitäten in Deutschland mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und strategische Partnerschaften. Er berichtet an Olivia Pauthner, Managing Director Deutschland.

Hennen bringt zwölf Jahre internationale Erfahrung in Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Strategie innerhalb der Allianz Gruppe mit. Als Head of Segments Telco & Retail verantwortete er den Aufbau globaler Partnerschaften in beiden Segmenten und gewann gemeinsam mit lokalen Teams neue strategische Partner für die Allianz. Zuvor leitete er das CEO Office von Allianz Partners und war als Senior Country Manager Asia bei der Allianz SE tätig.

Nachfolge für Mathias Grompe

Pauthner kommentiert die Ernennung: „Mit Simon Hennen übernimmt eine Führungspersönlichkeit den Vertrieb, die internationale Partnerschaften aufgebaut und weiterentwickelt hat. Diese Erfahrung wird uns helfen, unsere Vertriebsaktivitäten in Deutschland nachhaltig zu stärken und gemeinsam mit unseren Partnern weiter zu wachsen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Simon.“ Hennen folgt auf Mathias Grompe, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt.