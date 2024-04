Swiss Life Maximo – die bAV-Plattform für zeitgemäße Versorgungspläne

Die Grundidee von Swiss Life Maximo besteht in einem sehr hohen Investment in Sachwerte, wie Aktien, um Renditechancen zu nutzen. Denn neben der Systemrendite der bAV ist eine attraktive Produktrendite unerlässlich, um die durchwegs enormen Versorgungslücken von Mitarbeitenden zu schließen. Der intelligente Anlagemechanismus von Swiss Life Maximo und die Bruttobeitragsgarantie mit 80 bzw. wahlweise 60 Prozent sorgen bereits ab Vertragsbeginn für ein Fondsinvestment nahe 100 Prozent.

Aber auch die Sicherheit darf nicht vernachlässigt werden, denn es geht um existenzielle Alterssicherung. Es ist sichergestellt, dass das Geschehen an den Kapitalmärken zu jeder Zeit beobachtet wird und somit täglich, vertragsindividuell, auf Veränderungen reagiert werden kann, sollte es an den Kapitalmärkten turbulent zugehen. Dieser Mechanismus sorgt für die erforderliche Sicherheit im Produkt.

Wurde das Vertragsguthaben in Folge von Börsenturbulenzen gesichert, ermöglicht Maximo bei positiven Kapitalmarktentwicklungen einen raschen Wiedereinstieg in die gewählten Fondsstrategien und ETF-Anlagen. Der Fokus von Swiss Life Maximo liegt also darauf, zu jeder Zeit ein möglichst hohes Fondsinvestment zu erreichen und jederzeit sichernd eingreifen zu können.

Hubertus Harenberg, Bereichsleiter bAV bei Swiss Life und Geschäftsführer der SLPM Schweizer Leben Pensionsmanagement GmbH

ESG-konforme Kapitalanlage mit Maximo

Insgesamt kann die Kapitalanlage aus über 180 Anlagestrategien, Einzelfonds und ETFs zusammengestellt werden. Nachhaltigkeit hat für Swiss Life eine besondere Bedeutung. Das spiegelt sich auch in unserem angebotenen Fondsportfolio wider. Um den Wünschen der Menschen nach mehr Nachhaltigkeit in der Finanzierung von Altersvorsorge gerecht zu werden, bieten wir mit Swiss Life Maximo auch nachhaltige Fonds und Investmentstrategien, die die Umwelt-, Sozial- und Governance-Anforderungen (ESG) erfüllen.

Maximo in der bAV reduziert Aufwände für Unternehmen

Systeme der bAV müssen einfach sein. Arbeitgeber erwarten Prozesse, die leicht laufen, für Mitarbeitende muss das Angebot transparent und verständlich sein. Das schafft Akzeptanz, Wertschätzung und die personalpolitischen Ziele rücken in Reichweite. Mit Swiss Life Maximo als Plattformlösung steht ein Produkt zur Verfügung, das sämtliche Anforderungen erfüllt. Egal welcher Durchführungsweg oder welche Kombination von Durchführungswegen gewählt wird, egal welche steuerliche Förderung, egal ob arbeitgeber-, mitarbeiter- oder mischfinanziert, egal ob Festbetrag oder gehaltsabhängige Zusagen, ob Renten- oder Kapitalzusagen, Maximo kann für sämtliche Mitarbeitenden einer Belegschaft mit Eintrittsaltern zwischen 15 und 65 Jahren eingesetzt werden. Das vereinfacht Prozesse und Kommunikation. Denn es findet immer das identische Vorsorgeprodukt Anwendung. Und selbstverständlich kann Maximo auch um Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenschutz ergänzt werden.