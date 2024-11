Teneriffa: Immobilienvermittlung auf der Insel des ewigen Frühlings

„Teneriffa ist durch die ganzjährig milden Temperaturen, die nur selten unter 20 Grad fallen beziehungsweise die 30-Grad-Marke überschreiten, sehr beliebt. Die Vorzüge der Insel lassen sich also über das ganze Jahr genießen. Dabei bietet Teneriffa eine unglaubliche Vielfalt – von weitläufigen Stränden mit Wassersportmöglichkeiten über Fahrrad- und Wanderrouten bis hin zu den Städten mit ihrem kulturellen Angebot und geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten“, weiß Caroline Müller, Lizenzpartnerin bei von Poll Real Estate Teneriffa Süd. Und weiter: „Egal, ob Kaufinteressenten das pulsierende Leben oder die Ruhe und Nähe zur Natur suchen – Teneriffa hält das Passende parat. Ein weiterer Faktor ist die hervorragende Erreichbarkeit der Insel in nur wenigen Flugstunden von vielen europäischen Städten aus. Das steigert natürlich auch das Interesse seitens internationaler Käufergruppen.“

Die Kaufinteressenten, die in den von-Poll-Real-Estate-Shop auf Teneriffa kommen, stammen fast ausschließlich aus anderen europäischen Ländern. Spanische Kaufinteressenten machen lediglich rund fünf Prozent der Immobilienanfragen aus – 95 Prozent entfallen folglich auf internationale Kunden. Interessenten aus dem DACH-Raum – also Deutschland, Österreich und der Schweiz – sowie England bilden mit jeweils circa 25 Prozent den größten Teil an internationalen Kaufinteressenten, gefolgt von 20 Prozent aus Belgien und den Niederlanden, 15 Prozent aus Skandinavien sowie fünf Prozent aus Osteuropa. Dabei sind zwei Käufertypen besonders stark vertreten: Familien und ältere Paare. Während die Familien eher auf der Suche nach einem Haus mit ausreichend Platz und großen Außenflächen sind, um dort gemeinsam die Ferien zu verbringen, schauen sich ältere Paare eher nach Eigentumswohnungen um, die sie als Winterdomizil nutzen und später auch oft als Altersruhesitz.

„An erster Stelle steht für internationale Kaufinteressenten die Lage – konkreter gesagt, die unmittelbare Nähe zum Meer. Das bedeutet, die Nachfrage nach Immobilien von Los Cristianos bis Costa Adeje ist dementsprechend sehr hoch und Immobilien in diesen Regionen verweilen nicht lange auf dem Markt. Doch die Gegend punktet nicht nur durch die Lage am Wasser, sondern auch aufgrund ihrer hervorragenden Infrastruktur, die von Jahr zu Jahr noch weiter ausgebaut und verbessert wird. Des Weiteren findet sich dort, genauer gesagt in Guía de Isora an der Westküste Teneriffas, das Abama Resort Tenerife, das der Region ein hohes Maß an Exklusivität verleiht“, sagt Müller.

Der Immobilienmarkt auf Teneriffa hat sich in den letzten zehn Jahren stark gewandelt – vor allem der Markt für Premiumimmobilien hat deutlich an Fahrt gewonnen. Während im Jahr 2014 beispielsweise noch wenig Immobilien im Wert von über drei Millionen Euro auf dem Markt waren, ist dies inzwischen Normalität. Das Portfolio an sehr hochpreisigen Premiumimmobilien ab drei Millionen Euro aufwärts ist groß und auch die Nachfrage nach Objekten in dieser Preisklasse ist entsprechend hoch. Selbstverständlich gibt es auch Immobilien in der Preiskategorie zwischen 200.000 Euro und 500.000 Euro, allerdings ist das Angebot hier deutlich geringer als im Hochpreissegment. Die wenigen Objekte in diesem Preissegment werden zudem äußerst schnell verkauft und bleiben nicht lange auf dem Markt.

„Die Immobilienpreise auf Teneriffa haben sich in den vergangenen zehn Jahren signifikant nach oben entwickelt – in den Top-Lagen haben sich die Quadratmeterpreise sogar zum Teil verdoppelt, was durchaus ein Indikator für Teneriffas hohes Wertsteigerungspotenzial ist. Tatsächlich sehen wir auch kein Ende dieser Entwicklung. Denn aufgrund der Tatsache, dass Teneriffa eine Insel ist, wird auch der Platz für neues Bauland ab einem gewissen Punkt eingeschränkt sein. Trotz allem bleibt die Nachfrage nach einer eigenen Immobilie auf der Insel ungebrochen hoch, was die Preise für Wohneigentum weiter beeinflussen wird“, erklärt Müller.

Aktuell gibt es zudem eine regulatorische Änderung beziehungsweise Verschärfung hinsichtlich der Ferienvermietung auf Teneriffa. So dürfen beispielsweise nur noch zehn Prozent der Gesamtwohnbebauungsfläche einer Gemeinde für die touristische Vermietung genutzt werden. Dadurch werden vermutlich einige Eigentümer, die ihre Immobilie auf der Insel zu Investitionszwecken erworben haben und demnach vermieten, diese wieder verkaufen. Allerdings wird das keinen Einfluss auf die Preise haben, denn die Nachfrage nach Immobilien zur Selbstnutzung ist hoch: Der Großteil der Kunden bei von Poll Real Estate Teneriffa Süd erwirbt eine Immobilie auf der Insel, um diese ausschließlich privat zu nutzen.

Tipps für den Immobilienkauf auf Teneriffa

Gerade internationale Interessenten sollten sich beim Kauf einer Immobilie auf Teneriffa von einem Experten begleiten lassen. Es ist sehr wichtig, ein professionelles und kompetentes Immobilienbüro zu wählen – denn es gibt auf der Insel zwar eine große Auswahl an Immobilienmaklern, aber nicht alle bieten die gewünschten Serviceleistungen. Oft beschäftigen sich Kaufinteressenten im Vorfeld nicht eingehend mit der Auswahl des Maklers und versäumen es so, Unterlagen sowie rechtliche Informationen zu Eigentumsrechten zu überprüfen, was unter Umständen zu unerfreulichen Überraschungen führen kann.

„Außerdem empfehlen wir, immer einen Anwalt und einen Steuerberater hinzuzuziehen, der die Käufer während des Prozesses begleitet. Wir arbeiten beispielsweise mit einem lokalen Netzwerk von Experten – vom Anwalt über den Notar bis hin zum Bauunternehmer. So können wir unseren Kunden eine reibungslose Immobilienvermittlung gewährleisten und ihnen maximale Sicherheit sowie Transparenz bei der Immobilientransaktion bieten“, resümiert Müller.