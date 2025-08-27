Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Verbraucher akzeptieren KI im Kundenservice zunehmend

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Künstliche Intelligenz, Customer Journey, Service, Versicherung,
Foto: Cash./ChatGPT
Am meisten geschätzt werden einfache Anwendungen, die den Alltag erleichtern.

Künstliche Intelligenz übernimmt immer häufiger Aufgaben im Kundenservice – auch bei lokalen Anbietern. Eine aktuelle Studie von Greven Medien zeigt: Viele Verbraucher schätzen die Vorteile, doch Vorbehalte bleiben bestehen.

Für kleine und mittelständische Unternehmen wird der Kundenservice zunehmend zur Herausforderung. Wirtschaftliche Unsicherheiten und Fachkräftemangel belasten die Betriebe, während die Erwartungen der Kunden hoch bleiben. Digitale Lösungen, insbesondere KI-gestützte Anwendungen, sollen Abhilfe schaffen. Sie versprechen effizientere Abläufe, schnellere Reaktionszeiten und geringere Kosten. Doch wie reagieren die Verbraucher auf den verstärkten Einsatz von KI?

Eine aktuelle Umfrage von Greven Medien gibt Antworten. Demnach haben bereits 44 Prozent der Befragten Erfahrungen mit KI-basiertem Kundenservice gemacht. Besonders die Altersgruppe zwischen 18 und 40 Jahren sieht darin eine Selbstverständlichkeit, während ältere Kunden noch zurückhaltender reagieren. Auch Eltern zeigen sich offener als Kinderlose: Mehr als die Hälfte hat digitale Services wie Sprachassistenten, Terminbuchungen oder automatisierte Rückmeldungen genutzt.

Am meisten geschätzt werden einfache Anwendungen, die den Alltag erleichtern. Rund 51 Prozent loben digitale Terminbuchungen inklusive Kalendereintragungen, knapp 47 Prozent die Möglichkeit von Online-Tischreservierungen. Gut ein Drittel der Befragten sieht Vorteile in automatisierten Textantworten per E-Mail oder SMS.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Vertrauen in KI wächst insgesamt. Die Hälfte der Teilnehmer hebt die rund um die Uhr mögliche Erreichbarkeit hervor, ebenso viele schätzen die schnelle Terminvereinbarung. 43 Prozent nennen die rasche Bearbeitung von Anfragen als Vorteil. Jeder Vierte begrüßt sogar, wenn Buchungen oder Aufträge direkt durch die KI abgeschlossen werden.

Dennoch bestehen Vorbehalte. Mehr als die Hälfte der Befragten befürchtet eine unzureichende persönliche Betreuung, knapp die Hälfte zweifelt an der Leistungsfähigkeit bei komplexen Anliegen. Auch Datenschutzbedenken spielen mit gut 40 Prozent eine wichtige Rolle.

Für Joachim Gassmann, Geschäftsführer von Greven Medien, liegt die Lösung in einer klugen Kombination: „Die Servicequalität entscheidet maßgeblich darüber, wie – insbesondere lokale – Unternehmen wahrgenommen werden. Um in puncto Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Kostenstruktur nicht abgehängt zu werden, sind sie gut beraten, eine Kombination aus beiden Ansätzen zu realisieren.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/verbraucher-akzeptieren-ki-im-kundenservice-zunehmend-702030/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.