Netfonds und Blau Direkt: Wie sich der Wettbewerb der Maklerpools verändert

Mit Warburg Pincus als Eigentümer hinter sowohl Blau Direkt als auch Netfonds entsteht ein sehr großer Plattformanbieter für Makler. Sehen Sie darin eine neue Dimension der Marktkonsolidierung im Maklerpool-Segment – und welche Auswirkungen könnte das auf kleinere Pools haben?

Wirth: Der Deal zeigt vor allem, dass der Markt für Maklerplattformen weiter an Bedeutung gewinnt. Maklerpools sind längst nicht mehr nur Abwicklungsstellen, sondern zentrale Infrastruktur für unabhängige Vermittler – mit Technologie, regulatorischer Unterstützung und Service. Die Entwicklung passt in eine seit einigen Jahren laufende Konsolidierung auch im Poolmarkt. Gleichzeitig bleibt der deutsche Markt vergleichsweise vielfältig aufgestellt. Neben großen Plattformen gibt es zahlreiche eigentümergeführte, mittelständische und spezialisierte Pools sowie Verbünde mit klaren Profilen. Diese Vielfalt ist aus Sicht des AfW ausdrücklich wünschenswert, weil sie Wettbewerb, Innovation und Wahlfreiheit für Vermittler sichert.

Private-Equity-Investoren engagieren sich zunehmend im Pool-Markt. Welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus aus Sicht der angebundenen Makler – etwa in Bezug auf Unabhängigkeit, Strategie und langfristige Stabilität der Plattformen?

Wirth: Dass sich Private-Equity-Investoren im Poolmarkt engagieren, zeigt vor allem, dass diese Plattformen als zukunftsfähige Infrastruktur für die unabhängige Finanzberatung wahrgenommen werden. Für angebundene Makler kann zusätzliches Kapital insofern durchaus Chancen bieten – etwa durch verstärkte Investitionen in Digitalisierung, Plattformtechnologie oder Automatisierung. Entscheidend ist aus unserer Sicht weniger die Eigentümerstruktur als die tatsächliche Funktionsweise eines Pools. Solange Makler freien Marktzugang, freie Produktauswahl und flexible Poolanbindungen haben, bleibt ihre Unabhängigkeit gewahrt. All das sehen wir nicht gefährdet. Aus Sicht des AfW gilt aber vor allem auch: Maklerpools und Verbünde sind ein zentraler Garant für die Unabhängigkeit vieler Vermittler. Sie ermöglichen erst den Zugang zu einer breiten Produktpalette, professionellen Vergleichssystemen, Serviceunterstützung und regulatorischer Infrastruktur. Wer die Rolle von Maklerpools grundsätzlich infrage stellt, greift damit letztlich auch die Infrastruktur des unabhängigen Vertriebs an.

Die geplante Allianz soll die Investment- und Plattformkompetenz von Netfonds mit der Automatisierungs- und Technologiestärke von Blau Direkt verbinden. Wird der Wettbewerb unter den Pools künftig noch stärker über Technologie und Infrastruktur entschieden?

Wirth: Technologie und Plattformkompetenz sind bereits heute entscheidende Wettbewerbsfaktoren im Poolmarkt – und ihre Bedeutung wird weiter zunehmen, wie uns die Ergebnisse der größten jährlichen Befragung der unabhängigen Vermittlerschaft, des AfW-Vermittlerbarometers, klar zeigen. Neben klassischen Vergleichsprogrammen und MVPs rücken Automatisierung, Datenintegration und Anwendungen von KI immer stärker in den Fokus. Gerade KI kann künftig erhebliche Produktivitätsgewinne ermöglichen – etwa bei Analyse, Dokumentation, Bestandsauswertung oder Kundenkommunikation. Für unabhängige Vermittler ist es schlicht nicht möglich, solche technologischen Entwicklungen allein zu stemmen. Pools und Verbünde können hier Skaleneffekte schaffen und ihren Partnern modernste Infrastruktur bereitstellen. Insofern ja, der Wettbewerb zwischen Pools wird deshalb künftig noch stärker über Technologie, Plattformqualität und Innovationsfähigkeit entschieden.

Könnte der Deal eine neue Fusions- und Übernahmewelle in der Pool-Landschaft auslösen? Rechnen Sie damit, dass andere Pools ebenfalls strategische Partner oder Investoren suchen müssen, um im Wettbewerb mitzuhalten?

Wirth: Dass strategische Partnerschaften oder Beteiligungen auch künftig stattfinden, ist durchaus wahrscheinlich. Gleichzeitig zeigt die Marktstruktur, dass nicht alle Pools Größe oder externe Investoren benötigen. Viele erfolgreiche Anbieter sind inhabergeführt oder mittelständisch geprägt und verfügen über stabile Geschäftsmodelle. Aus Sicht des AfW ist entscheidend, dass die Vielfalt im Poolmarkt erhalten bleibt. Unterschiedliche Modelle, Spezialisierungen und Unternehmensgrößen sorgen für Wettbewerb und bieten Vermittlern echte Wahlfreiheit bei der Auswahl ihres Partners.

Die Fragen stellte Kim Brodtmann, Cash.