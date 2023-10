VHV und Autoclub Europa kooperieren

Die VHV Allgemeine wird künftig mit einem der größten Automobilclubs in Deutschland zusammenarbeiten und hat einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. In Zuge der Kooperation erhält der Versicherer nun Zugriff auf über 620.000 Mitglieder des ACE. Die wiederrum erhalten Sachversicherungstarife zu vergünstigten Konditionen.

Die VHV Allgemeine und der Auto Club Europa haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die Kooperation ziele darauf ab, sich gegenseitig aktiv zu unterstützen, voneinander zu lernen und den Kundinnen und Kunden gute Konditionen zu bieten, teilte der Versicherer mit: So sollen VHV-Kunden von den Dienstleistungen des ACE profitieren. Dieser wiederrum bietet seinen Mitgliedern ab sofort eine breite Palette an Versicherungsprodukten der VHV zu günstigeren Bedingungen an.

Nach Angaben der VHV bezieht sich die Kooperation neben der Autoversicherung auch auf weitere Versicherungsprodukte wie die Haftpflicht-, Hausrat-, Gebäude- oder Unfallversicherung.

Bei Abschluss eines Kfz-Versicherungsvertrages erhalten alle ACE-Mitglieder den Baustein Fahrerschutz automatisch dazu, betont der Versicherer. Zudem werden beim Fahrerschutz Kosten wie die Zahlung des Verdienstausfalls, Schmerzensgeld, Witwen- oder Waisenrente oder die Finanzierung von Umbau- und Reha-Maßnahmen übernommen.

„Die VHV als drittgrößter KFZ-Versicherer gewinnt mit dem ACE einen strategischen Partner, der bereits seit 1965 mit seinem großen Pannenhilfe-Netzwerk Mobilität europaweit absichert. Wir als VHV bringen eine über 100-jährige Versicherungsexpertise in unterschiedlichen Sparten mit ein. Ich bin stolz, dass wir als VHV diese Partnerschaft mit ACE geschlossen haben und freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, sagt Dr. Angelo O. Rohlfs, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der VHV Allgemeine Versicherung AG.

Der Vorsitzende des ACE, Stefan Heimlich, kommentiert die Zusammenarbeit: „Wir sind begeistert, unseren Mitgliedern mit der VHV einen starken Partner für Versicherungsfragen an die Seite stellen zu können. Die Kombination aus der Erfahrung und dem Fachwissen von VHV und ACE wird sicherstellen, dass unsere Mitglieder gut versichert und in mobilen Notfällen bestens betreut sind.“