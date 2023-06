Wie sich Roger Rankel gegen einen Hacker-Angriff wehrte

Eine neue Studie von KPMG und Lünendonk & Hossenfelder gibt Einblicke in den Stand der Cyber-Resilienz von Unternehmen in Deutschland. Für Christian Nern, Partner bei KPMG im Bereich Financial Services, zeigen die Ergebnisse, dass Finanzdienstleister im Vergleich zu anderen Branchen oft besser in …