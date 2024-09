WTW gründet Beratungseinheit für Luftfahrt

WTW gründet eine eigenen Beratungszweig für Versicherungslösungen im Luftfahrtsektor. Zum 1. Oktober soll dann die neue Sparte Corporate Risk & Broking des Beratungsunternehmens mit einem eigenen Beratungszweig für Unternehmen der Luft- und Raumfahrt den Betrieb aufnehmen. Dafür hat WTW Christian Grimme (56) als Leiter gewonnen. Er wird mit weiteren Spezialisten die neue Einheit auf dem deutschen Markt aufbauen.

Langjährige Expertise in Aviation

Grimme war in den vergangenen sechs Jahren Geschäftsführer bei der Besso Grimme Insurance GmbH in Hamburg, einem Spezialmakler für Luftfahrtrisiken. Auch zuvor war der Versicherungskaufmann im Versicherungsgeschäft rund um die Luftfahrt tätig. Ergänzt wird die Führungsspitze der neuen Einheit um Jan Schulze (56) und Ralf Blechschmidt (58). Beide waren zuvor als Mitglieder der Geschäftsführung bei Besso Grimme tätig. „Wir begeistern uns alle drei für die Luft- und Raumfahrt und haben über viele Jahre Know-how aufgebaut, um Unternehmen aller Größen in unterschiedlichsten Risikosituationen zu unterstützen“, sagt Grimme.

„Der Beratungsbedarf für Luftfahrtrisiken wird immer größer – mit zunehmendem Luftfrachtvolumen und steigenden Passagierzahlen“, sagt Lukas Nazaruk, Head of Corporate Risk & Broking Deutschland/Österreich bei WTW. „Wir arbeiten bereits international mit einem Team von über 300 Experten in der Aviation-Sparte und weiten dieses nun auf den deutschen Markt aus.“



Die Leistungen umfassen datenbasierte Risikoanalysen, die Beratung zu Präventions- und Eigentragungsmaßnahmen sowie die Ausgestaltung von Deckungskonzepten, etwa zu Haftpflicht-, Schaden- oder Terrorrisiken.

WTW verstärkt auch Geschäftsbereich Trade Credit

Darüber hinaus hat WTW in Deutschland den Bereich Kreditmanagement ausgebaut und vier Senior-Spezialisten für die DACH-Region angeheuert. Sie verstärken das Trade-Credit-Segment – derzeit eines der wichtigsten Beratungsfelder. Reiner Schwinger, Head of WTW Central Europe, hebt hervor, dass die Investitionen Teil einer nachhaltigen Strategie in Deutschland sind. Damit sei es möglich, Kunden, vom Mittelstand bis zu Großunternehmen, eine optimale Kombination aus Kompetenz, Talenten und Technologie zu bieten.