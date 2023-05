Zukäufe: Talanx steigt zum drittgrößten Schadenversicherer in Lateinamerika auf

Der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International der Talanx hat einen Kaufvertrag zum Erwerb des Geschäfts mit Privatkunden und kleinen sowie mittleren Unternehmen von Liberty Seguros in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador unterzeichnet. Durch die Übernahmen rückt HDI International auf Platz 3 im Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Lateinamerika vor.

Der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International der Talanx hat einen Kaufvertrag zum Erwerb des Geschäfts mit Privatkunden und kleinen sowie mittleren Unternehmen von Liberty Seguros in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador unterzeichnet. Durch den Zukauf von Unternehmen der Liberty Mutual Insurance Inc. steigt die Talanx Gruppe nach den Prämieneinnahmen zum drittgrößten Versicherer im Schaden- und Unfallgeschäft in Lateinamerika auf. Mit den Geschäften übernimmt der Versicherer zudem rund 4.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Liberty Mutual.

Durch die Transaktion erreiche man pro forma Rang 2 in Brasilien, Rang 1 in Chile und Rang 7 in Kolumbien, teilte der Konzern mit. Es wird erwartet, dass HDI seine Bruttoprämien (IFRS 4) in Lateinamerika um rund 1,7 Milliarden Euro erhöht. Der Kaufpreis soll nach Unternehmensangaben bei rund 1,38 Milliarden Euro liegen.

Die Transaktion umfasst das Versicherungsgeschäft von Liberty Specialty Markets in Brasilien, Chile und Kolumbien. Die Transaktion umfasst nicht das fakultative Rückversicherungsgeschäft von Liberty Specialty Markets, das Vertragsrückversicherungsgeschäft von Liberty Mutual Reinsurance und Liberty Mutual Surety Geschäfte, die weiterhin in Brasilien, Chile und Kolumbien tätig sein werden.

Ziel: Die Top 3

„Mit der Akquisition von diesen Liberty Mutual-Bereichen setzen wir unsere Erfolgsgeschichte in Lateinamerika fort“, sagt Torsten Leue, Vorstandsvorsitzender der Talanx AG. „Die Akquisition fügt sich nahtlos in unsere Strategie ein, in unseren Kernmärkten durch organisches und anorganisches Wachstum marktführende Stellungen zu erlangen. Lateinamerika zählt neben Europa zu unseren Kernregionen im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden. Deshalb freuen wir uns, in Lateinamerika mit dem Zukauf unter die Top 3 vorzustoßen. Der Erwerb wird unser Konzernergebnis und unsere Eigenkapitalrendite bereits im ersten Jahr nach dem für 2024 erwarteten Abschluss des Kaufs verbessern. Die Übernahme wird unser Erstversicherungsgeschäft und unsere Diversifizierung über die Geschäftsbereiche hinweg weiter stärken.“

Nach Aussagen von Dr. Wilm Langenbach, Vorstandsmitglied der Talanx AG mit der Verantwortung für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International und Vorstandsvorsitzender der HDI International AG, ist die Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein, um bis 2025 eine Top-5-Position in unseren Kernmärkten im gesamten Schaden/Unfall-Geschäft aufzubauen. Zudem gehe es darum, das Portfolio weiter zu diversifizieren. „Darüber hinaus können wir durch die Zukäufe mit unserem bestehenden Geschäft in Brasilien, Chile und Kolumbien erhebliche Chancen nutzen“, sagt Langenbach.

HDI International: Brasilien, Chile, Kolumbien

HDI International AG ist mit ihren Tochtergesellschaften bereits in Brasilien, Chile und Kolumbien vertreten. HDI Seguros erwirtschaftete in Brasilien im Jahr 2022 ein Prämienvolumen von rund 4,5 Mrd. BRL (789 Mio. EUR). HDI Seguros in Chile erzielte ein Bruttoprämienvolumen von 488 Milliarden chilenischen Pesos (533 Mio. EUR) und HDI Seguros in Kolumbien 425 Milliarden kolumbianische Pesos (82 Mio. EUR).

Der Abschluss des Kaufs wird im ersten Halbjahr 2024 erwartet. Die Transaktionen stehen unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Regierungs- und Aufsichtsbehörden.

Liberty Mutual ist in 29 Ländern tätig und zählt damit gemessen am Versicherungsumsatz zu den größten Versicherungsunternehmen der Welt. Liberty Seguros Brasilien hielt im Jahr 2022 eine Top-5-Position im Kfz-Bereich und eine Top-10-Position im Schaden- und Unfall-Geschäft. 2022 erwirtschaftete das brasilianische Unternehmen ein Bruttoprämienvolumen von 6,1 Mrd. BRL (1,1 Mrd. EUR), von dem ein Großteil über ein Vertriebsnetz von 20.000 unabhängigen Vertriebspartnern erzielt wurde.

Liberty Seguros Chile bietet Nicht-Lebens-Versicherungsprodukte an und erreichte 2022 ein Bruttoprämienvolumen von 325 Milliarden CLP (0,4 Mrd. EUR). Das Bruttoprämienvolumen von Liberty Seguros Kolumbien lag 2022 bei 1.033 Milliarden COP (0,2 Mrd. EUR). Liberty Seguros Ecuador erwirtschaftete 2022 ein Bruttoprämienvolumen von 33 Millionen USD (31 Mio. EUR).