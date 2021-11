Qualitypool und Amexpool bauen Zusammenarbeit aus

Seit kurzem können alle an Amexpool angebundenen Vertriebspartner das Personenversicherungsgeschäft über den Qualitypool-Plattformpartner "Smart Insur" einreichen. Den Vertriebspartnern von Amexpool werde über eine Schnittstelle der Zugang zum Personenversicherungsangebot ohne gesonderten Login ermöglicht, heißt es in einer Pressemitteilung von Qualitypool.

„Gemeinsam mit dem Bugginger Team und dem Plattformpartner Smart Insur war es unser Ziel, den Amexpool-Partnern schnellstmöglich und ohne technologisch bedingte Hürden unser Angebot in der Personenversicherung zur Verfügung zu stellen“, wird Jörg Haffner, Geschäftsführer der Qualitypool GmbH und seit letztem Jahr Vorstand der Amexpool AG, in der Pressemitteilung zitiert.

Im Rahmen eines weiteren Kooperationsprojekts haben die Vertriebspartner von Amexpool Zugang zur Qualitypool Academy erhalten, um dort ihr Fachwissen weiter vertiefen zu können.

Im März 2020 hatte Qualitypool 49,997 Prozent der Anteile an Amexpool vom bisherigen Eigentümer übernommen. Der insbesondere auf die gewerblichen Komposit-Sparten und das Kfz-Geschäft spezialisierte Maklerpool hat seinen Sitz in Buggingen bei Freiburg. Zusätzlich zur Übernahme von 49,997 Prozent der Unternehmensanteile wurde eine Option vereinbart, in den nächsten Jahren die restlichen Anteile zu erwerben.