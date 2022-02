Fußballstar Max Kruse investiert in Elektromotorräder

Fußballprofi Max Kruse hat erst kürzlich mit seinem überraschenden Wechsel von Union Berlin zum VfL Wolfsburg für Schlagzeilen gesorgt. Doch neben seinem neuen Verein engagiert er sich auch bei einem eMobility-Start-up in Hennigsdorf bei Berlin.

Wie die eRockit AG in einer Pressemitteilung bekanntgab, ist Kruse Aktionär des Unternehmens, das jetzt erstmals öffentlich Aktien ausgibt. Das „eRockit“ sei so etwas wie das schnellste „Fahrrad“ der Welt – mit wenigen Tritten in die Pedale beschleunige das Elektromotorrad auf 90 km/h, verspricht das Start-up. Im Dezember 2021 wurde ein erstes öffentlichen Angebot von Aktien gestartet. Mit dem Erlös sollen Produktion, Produktpalette und Vertriebsstrukturen weiter ausgebaut werden.

Kruse scheint von dem Produkt überzeugt zu sein: „Es ist eine Mischung zwischen Fahrrad und Motorrad. Es gibt viele Menschen, die Motorrad fahren. Und es gibt viele, die fahren Fahrrad. Das zu kombinieren, ich glaube, das gab es noch nie. An Autos vorbei zu fahren und in die Pedale zu treten, als wenn du auf einem Fahrrad sitzt, ist einfach ein geiles Gefühl“, wird der 14-malige Nationalspieler in der Pressemitteilung zitiert. Ob sich sein Investment rentieren wird, bleibt abzuwarten.