Digitalisierung: Wie das Metaverse die Reisebranche transformiert

Verschiedene einflussreiche Megatrends – von jungen, hochgradig vernetzten Reisenden bis hin zur Ankunft elektrischer Flugtaxis – werden im Verlauf des nächsten Jahrzehnts einen immensen Einfluss auf den Luftverkehr einnehmen und Branche, Regierungen und Technologie zu rapiden Anpassungsmaßnahmen zwingen. Dies jedenfalls ist die Sicht von „Meet the Megatrends“, einem neuen Bericht von SITA, der 12 sich abzeichnende technologische, gesellschaftliche, Reise- und Wirtschaftstrends untersucht, die die Reiselandschaft bis 2033 einem erheblichen Wandel unterziehen werden.

Diese Megatrends bestehen nicht isoliert, sondern in einem sich weiterentwickelnden Ökosystem, in dem neue Technologien sie vernetzen und vorantreiben. Im Mittelpunkt dieses Ökosystems stehen Daten. Die zunehmende Bereitschaft der Anbieter, Daten innerhalb der breiteren Reisebranche zu teilen, wird diese Trends weiter beschleunigen und den Weg für das vernetztere, nahtlose Reise-Erlebnis ebnen, das die Fluggäste sich wünschen.

Hierzu Ilkka Kivelä, VP Strategy & Innovation bei SITA: „Die Luftverkehrsbranche steht an einem postpandemischen Scheideweg. Sie sieht sich Herausforderungen von allen Seiten ausgesetzt. Während der Reisesektor sich weltweit erholt, haben Flughäfen und Airlines zu kämpfen, um das nahtlose Reise-Erlebnis zu bieten, das die Fluggäste erwarten – häufig mit reduzierten Belegschaften und knappen Budgets. Die Klimakrise verlangt ein rascheres und entschlosseneres Handeln der Branche, um das Reisen nachhaltiger zu machen. Wir haben nun die Gelegenheit, die Welt des Reisens von Grund auf neu zu erfinden, eins und eins zusammenzuzählen und das Reisen durch mutige Lösungen branchenübergreifend und unter Einsatz der neuesten Technologien zu revolutionieren.“

Einer der in dem Bericht ermittelten zentralen Trends ist, dass Generation Z und Millennials eine digitale Transformation der Transportbranche vorantreiben, ein stärker integriertes digitales Reiseerlebnis verlangen und die digitale Lebensweise beschleunigen. Datenschutz, digitale Identitätsrechte und Kontrollmechanismen für die Fluggäste werden für Letztere eine Priorität darstellen. Sie öffnen die Tür in eine Zukunft, in der wir von überall aus überall hin reisen können, ohne dass wir dafür physische Dokumente brauchen oder angehalten werden, um uns auszuweisen.

Weitere einflussreiche Trend sind die Automatisierung und die Entwicklung intelligenter Flughäfen, die die Belegschaften umgestalten , zu einer neuen, flacheren Unternehmensorganisation führen und den Betrieb mittels der Technologie verschlanken werden. Bis 2030 werden Metaverse-Funktionen an führenden Flughäfen gang und gäbe sein und eine unverzichtbare Rolle bei der Optimierung von Abläufen, der Vermeidung von Störungen und der Erleichterung einer intuitiven, immersiven Steuerung intelligenter Flughäfen spielen. Dies wiederum wird neue Fertigkeiten erfordern und den Beschäftigten der Branche neue Chancen eröffnen.

Zugleich wird erwartet, dass elektrische Luftfahrzeuge bis zum Ende des Jahrzehnts an den bedeutenden internationalen Flughäfen allgegenwärtig sein und als effektiver unterstützender Service und Einnahmestrom für Flughäfen und Airlines fungieren werden. Die Investitionen in die urbane Luftmobilitätsbranche sind steil in die Höhe geschossen: Allein in diesem Jahr wurden 4,7 Milliarden Dollar für die Entwicklung von eVTOL-Fluggeräten ausgegeben.

Ilkka Kivelä: „Diese Trends haben bestimmenden Einfluss auf SITAs eigene Innovationsagenda. Wir freuen uns, in vielen dieser Bereiche tätig zu sein, und auf die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen, um branchenweit positive Veränderungen voranzutreiben.“

Federführend bei dem Bericht war das Innovationsteam von SITA Lab. Der Bericht greift Erkenntnisse aus allen Bereichen der Transportbranche, SITAs globaler Forschung und neuesten, hochmodernen Machbarkeitsstudien auf, um die wirkungsstärksten Veränderungen zu ermitteln, die die Entwicklung der Reisebranche bis 2033 vorantreiben werden.