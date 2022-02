Aon: Bevan Gray wird Head of Human Capital Solutions für die DACH-Region

Mit der Ernennung von Bevan Gray holt Aon einen Experten mit ausgewiesenen Fachkenntnissen im Bereich der Personalentwicklung an Bord. Zudem übernimmt der Bersater einen weiteren Schritt zum Ausbau seines Teams in der DACH-Region. Der Neuseeländer Gray war zuletzt CEO Deutschland bei Lee Hecht Harrison, einem globalen Beratungsunternehmen für Talentmanagement und Personalentwicklung. Zuvor war er Digital Country Chair und Commercial Leader DACH sowie Leadership Development und Talent Management Commercial Leader für EMEA bei Korn Ferry.

„Bevan ist die ideale Besetzung für die Leitung des Bereichs Human Capital Solutions”, sagt Kai Büchter, CEO DACH bei Aon. „Wir möchten unsere Kunden dabei unterstützen, besser informiert und beraten zu sein und fundierte Entscheidungen bei Themen wie intelligente Vergütungsmodelle, New Work-Ansätze, Change-Management oder Bonusstrukturen zu treffen. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Beratungsgeschäft kann Bevan hier auf exzellente Erfahrungen bauen und einschlägige Erfolge nachweisen.”

„Die Mitarbeiterstrategie stand noch nie weiter oben auf der Agenda der CEOs”, fügt Charlotte Park, Head of Human Capital Solutions EMEA bei Aon, hinzu. „Tatsächlich haben viele Unternehmen dem Thema Talent oberste Priorität eingeräumt. In einer Zeit, in der sich Unternehmen in einem ständigen Umbruch befinden und Veränderungsprozesse stärker denn je stattfinden, sind wir überzeugt, dass die Verbindung zwischen Personal- und Unternehmensstrategie der Schlüssel zum Erfolg ist“, so Park weiter.