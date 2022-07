ESG-Abfragepflicht: Checkliste des BVK ist online

„Wertpapiere sind etwas für Millionen“: So will Christian Lindner Aktien attraktiver machen

Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann (beide FDP) wollen mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket Aktien in Deutschland attraktiver machen. "Wir wollen eine Aktienkultur in Deutschland stärken", sagte Lindner am Mittwoch in Berlin. "Wertpapiere sind nicht etwas für …