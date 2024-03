Talentscouting: Welche Parallelen haben Fußball und Finanzvertrieb?

Im heutigen beruflichen Tätigkeitsfeld entspricht dies der Maxime, die bei neuen RWS-Vertriebstalenten erzeugt werden soll. Verletzungsbedingt ist der Traum, in großen Stadien zu spielen, zwei Jahre später zerbrochen, allerdings konnten in dieser Zeit elementare Dinge für das spätere Leben verinnerlicht werden. Es wurde klar, dass je mehr Leistung erbracht wird, sich in der Welt neue Türen öffnen und dass das Leben diese Leistung mit sehr vielen spektakulären Erlebnissen belohnt. Der Start beim BVB war das Eintauchen in eine andere Welt. Vergleichbar mit der Situation, wenn junge Menschen über den Gedanken der unternehmerischen Selbständigkeit im Vergleich zum Anstellungsverhältnis nachdenken. In allererster Linie ist es die intrinsische Motivation, Dinge zu bewegen, Größeres zu erreichen, die Grenzen des Bekannten zu brechen und über sich persönlich hinaus zu wachsen.

RWS-Unternehmer zu sein, ist wie als Fußballprofi zu leben

Als Unternehmer bist du bereit, auf einiges im ersten Moment zu verzichten, um deinen Zielen und Wünschen im Leben zehn Schritte näher zu kommen. Du arbeitest tagtäglich mit dem eigenen Team an dem beruflichen Erfolg, so als ob man mit dem Fußball abends ins Bett geht. Dabei ist es bis heute der Teamspirit, der einen dann zu Außergewöhnlichem befähigt. Als Kapitän motivierst du stetig, um das Team zu puschen und den Spielrhythmus mit seinem Spielverlauf aktiv zu beeinflussen. Wie beim Fußball der Kapitän, so versteht sich der RWS-Finanzberater für seine Teammitglieder und Kunden da zu sein. Der entscheidende Punkt ist dabei die Gemeinschaft. Wie bei einer Familie, in der man sich über Generationen hinaus hilft und langfristig tragfähige Lösungen findet. So sagte schon Hans Schäfer über die deutschen WM-Helden von 1954: „Das ist für mich kein Wunder. Es war einfach eine großartige Leistung einer großartigen Mannschaft“.

Die nächste „goldene Generation“ steht in den Startlöchern

Nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch der Stil im Fußball untersteht einem kontinuierlichen Wandel. Bis 2035 werden in Deutschland ca. 12,9 Millionen Menschen das gesetzliche Rentenalter erreichen. Neue Vertriebstalente können heute aus ESG- und demografischer Sicht wegweisende Weichen der nächsten „goldenen Generation“ in der Finanzberatung stellen. Ihnen steht ein riesiges unternehmerisches Wachstumspotenzial zur Verfügung, weil gleichzeitig zum Filialsterben bei den Banken und Versicherungen die Vermögenssituation der deutschen Haushalte stetig auf nun mehr rund 7.500 Milliarden Euro (Stichtag 31.07.2023) angestiegen ist.

Gleichzeitig kündigen viele junge Menschen verstärkt ihre Jobs oder denken stark darüber nach. Sie bemerken im Alltag, dass es um mehr geht, als lediglich ihrer Arbeit nach zu gehen. Sie möchten „mehr“ machen. An ihr Leben stellen sie höhere Anforderungen. Es geht darum, die Arbeitskraft sinnvoller einzusetzen. Private Ziele, wie z. B. den ökologischen Fußabdruck zu verringern, greifen in den Job ein vice versa. Beschäftigte wollen mit einem Unternehmen wie der RWS Vermögensplanung AG arbeiten, da die Tätigkeit die Möglichkeit bietet, Kapitalströme aktiv zu lenken, um einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Bei RWS steht der Job im Einklang mit den eigenen Werten. Tätigkeiten in Berufen mit umwelt- und klimafreundlichen Aktivitäten, wie als RWS-Finanzberater, werden als Gewinner hervorgehen.

Im übertragenen Sinn werden in den nächsten Jahren die Finanzakteure den Spielstil prägen, die in der Finanzberatung Vermögens- und Finanzfragen anbieterungebunden beantworten können. Nicht ohne Grund reduzieren sich die Einfirmenvertreter für Versicherungen am stärksten. Der Kunde möchte mit Hilfe von modernen digitalen Vergleichs- und Analysemöglichkeiten aus der Vielzahl an Finanzprodukten das für seine individuelle Situation bestmögliche Angebot herausfiltern. Gleichzeitig erwarten die Kunden Verlässlichkeit im Kundenkontakt und parallel zu der technologischen Entwicklung persönliche Begegnungen, idealerweise in vertrauter, naheliegender räumlicher Umgebung des Kunden. Diese Verlässlichkeit bieten die Beraterpersönlichkeiten der RWS AG. Die fortwährende Weiterempfehlung führt anschließend für den Berater zu organischem Kundenwachstum und unternehmerischem Erfolg über Generationen hinweg.

Junge Menschen achten bei ihrer beruflichen Partnerwahl auf – dem Fußball – ähnliche Erfolgsfaktoren:

Umfeld aus professionellen Teammitgliedern

Für Leistungen auf Champions League-Niveau in der Finanzberatung ist die Notwendigkeit der Teamarbeit unausweichlich. Als strategischer Partner ermöglicht die RWS Vermögensplanung AG – ähnlich dem Staff einer Fußballmannschaft – ihren selbständigen Finanzberatern zeitsparenden und qualitätsfördernden Support in der Beratungsvor- und Nachbereitung. Spezialisten in ihren Fachgebieten (Vertriebsunterstützung) bieten Anbieter-, Produkt- bzw. Tarifvergleiche, Ausarbeitungen von Angeboten oder die Erstellung individueller Vermögenskonzepte. So kann sich der Berater in der Rolle des Fußballspielers ausschließlich auf seine Aufgabe auf dem Spielfeld „Beratung“ konzentrieren.

Trainer – Mentor – Coach

Legenden wie Beckenbauer, Rehagel oder Klopp verdeutlichen die Auswirkungen als persönlicher Lebensbegleiter im Profisport. Der Trainer ist Mentor und Coach zugleich. Dabei spielt er eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Führung einer Fußballmannschaft. Er hat erheblichen Einfluss auf die Potenzialentfaltung jedes Einzelnen. Der RWS-Mentor betrachtet die Stärken und Schwächen der Person von außen und kann wesentlichen Input für die Hilfe zur Selbsthilfe liefern (persönliche Transformation). Gerade für die eigene Reflexion ist ein vertrauensvoller Spiegel in Form eines Begleiters ein Erfolgsgarant. Blinde Flecken bei den vertrieblichen Fähigkeiten und Fertigkeiten lassen sich leichter, schneller und zielgerichteter identifizieren. Positiver Nebeneffekt durch den Kontakt zu den Kunden ist eine kontinuierliche Persönlichkeitsentwicklung hinsichtlich des Wirkens, Kommunizierens und des Umgangs mit äußeren Einflüssen. Zu guter Letzt lassen sich die eigenen Erfahrungen an das eigene Team, welches persönlich aufgebaut wird, unmittelbar weitergeben.

Finanzielle Anreize und berufliche Perspektiven

Die Bedeutung des Finanzmarktes wird bereits seit dem Aufkommen menschlicher Tauschmittel ersichtlich. Anders ausgedrückt ist der Finanzmarkt der Ball auf dem Fußballfeld, der zwischen den Beteiligten hin und her läuft. Die zentralen Bedürfnisse der Gesellschaft nach einer nachhaltigen und ertragreichen Geldanlage, die dem Ausbau des persönlichen Lebensstandards dient, bedürfen einer anspruchsvollen hochwertigen Finanzberatung. Es ergibt sich eine unmittelbare persönliche und berufliche Perspektive (z. B. durch ein eigenes RWS-Nachfolgeprogramm), die sich mit viel Sinn in der Tätigkeit neuen Beratern erschließt. RWS honoriert diese wichtige berufliche Querschnittsaufgabe im Branchenvergleich mit einer attraktiven finanziellen Vergütung.

Nachwuchsleistungszentrum – Weiterbildungsakademie

Stetiges Training und aktuell vermitteltes Wissen durch eine wie bei der RWS eigene Weiterbildungsakademie wirkt Missständen in der Beratung entgegen. Neuerungen in der Beratung, wie die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz bei der Geldanlage, werden beispielsweise mit einem qualitativ hochwertigen Weiterbildungslehrgang zum „Nachhaltigen Vermögensplaner“ begleitet.

Reputation

Bei der gesellschaftlichen Transformation hinsichtlich einer nachhaltigeren Lebensweise geht es in erster Linie um Eigenverantwortung für sich und sein eigenes Tun. Vertrauen entsteht durch Glaubwürdigkeit und Kontinuität. Die RWS-Strategie wird durch zahlreiche Auszeichnungen wiederkehrend bestätigt. Die Kooperationen zwischen RWS und dem WWF Deutschland oder der Beitritt der RWS zum Bündnis Klimaneutral der Region Hannover unterstreicht die angekündigten Worte, „bei der nachhaltigen Transformation in der Welt aktiv“ zu sein, mit Taten.

Autor Robin Berkemeier ist Talentscout für die RWS Vermögensplanung AG.