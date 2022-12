Nur sechs Minuten für ESG-Abfrage?

Ab August tritt eine Neuerung in der EU-Finanzmarktrichtlinie in Kraft. Mit der sogenannten „Nachhaltigkeitspräferenzabfrage“ sollen Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit erhalten, das Thema Nachhaltigkeit bei ihrer Anlageentscheidung in Wertpapier-oder Versicherungsanlageprodukten …