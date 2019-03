Perfekt: Generationswechsel im Talanx-Vorstand

Der Generationswechsel im Talanx-Vorstand ist vollzogen: Der für die Industrieversicherung verantwortliche Vorstand Dr. Christian Hinsch (63) scheidet mit Ablauf der Hauptversammlung der Talanx AG am 9. Mai 2019 aus dem Talanx-Vorstand aus. Mit Ablauf der Hauptversammlung des HDI V.a.G. – dem Hauptaktionär der Talanx AG – am 19. Juni 2019 geht Dr. Christian Hinsch in den Ruhestand.

Zu seinem Nachfolger in beiden Vorständen sowie zum Vorstandsvorsitzenden der HDI Global SE haben die Aufsichtsräte Dr. Edgar Puls (45) bestellt. Die Verantwortung für die bisherigen Ressorts von Puls im Vorstand der HDI Global SE wird David Hullin (50) übernehmen.

Damit ist der Generationenwechsel im Vorstand der Talanx AG vollzogen: Torsten Leue (52) folgte im vergangenen Jahr als Vorstandsvorsitzender auf Herbert K. Haas (64). Mit Ablauf der Hauptversammlung der Hannover Rück SE am 8. Mai 2019 scheidet zudem, wie bereits mitgeteilt, im Alter von 64 Jahren auch der für das Rückversicherungsgeschäft zuständige Ulrich Wallin aus. Ihm folgt Jean-Jacques Henchoz (53).

Hinsch war 35 Jahre lang in der HDI-Gruppe, davon 23 Jahre im Vorstand und 19 Jahre als Vorstandsvorsitzender der HDI Global SE (und ihrer Vorgängergesellschaften) sowie neun Jahre als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Talanx AG und des HDI V.a.G. tätig.

Die HDI Global SE steuert im Talanx-Konzern den Geschäftsbereich Industrieversicherung und erfüllt damit den zentralen Auftrag des 1903 gegründeten Haftpflichtverbands der Deutschen Industrie V.a.G. (HDI).

