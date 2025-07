Signal Iduna: Torsten Uhlig übernimmt Vorstandsvorsitz der Gruppe

Mit der personellen Neuausrichtung stellt sich der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit strategisch neu auf. Die Veränderungen stehen im Zusammenhang mit dem Zukunftsprogramm „MOMENTUM 2030“, das den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortführen soll.

„Aus unserer Geschichte heraus haben wir als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit eine einzigartige Positionierung im Handwerk, Handel und Öffentlichen Dienst“, erklärt Uhlig. „Gemeinsam mit dem Vorstandsteam ist es mein Ziel, unsere Rolle als ein führender Versicherer in diesen Zielgruppen zu stärken und weiter auszubauen. Dafür werden wir unsere strategische Ausrichtung ‚MOMENTUM 2030‘ konsequent weiterverfolgen.“

Uhlig ist seit mehr als drei Jahrzehnten im Unternehmen. Nach seinem Einstieg im Vertrieb 1991 bekleidete er verschiedene Führungsfunktionen, unter anderem im Marketing. Seit 2019 war er als Vorstand für den Bereich Vertrieb, Außendienstorganisation, Marketing und Unternehmensverbindungen zuständig. Der gebürtige Sachse hat Betriebswirtschaft in St. Gallen studiert. In seiner Freizeit ist der Familienvater gerne in den Bergen unterwegs – entweder Wandern oder Skifahren.

Die Nachfolge im Vertriebsressort tritt Alexandra Markovic-Sobau an. Die 51-Jährige war zuvor mehr als zehn Jahre lang für den Vertrieb bei der Halleschen Krankenversicherung verantwortlich und ist seit Mai 2025 als Generalbevollmächtigte bei Signal Iduna. Markovic-Sobau ist studierte Betriebswirtin und war in mehreren Versicherungsunternehmen in leitenden Funktionen aktiv.

Mit der Neubesetzung an der Spitze will Signal Iduna einerseits neue Impulse setzen, andererseits auch Kontinuität und strategische Stabilität gewährleisten.