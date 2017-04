Rendite mit sozialer Verantwortung

Das Unternehmen WirtschaftsHaus AG erstellt Pflegeheime und bietet Anlegern in diesen Einrichtungen Appartements zum Kauf an. Dabei stehe nicht nur die Rendite, sondern auch die soziale Komponente im Vordergrund, so die Gesellschaft.

“Im Vordergrund unserer Tätigkeit steht nicht die Gewinnmaximierung, sondern eine Win-Win-Win-Situation zwischen Investor, Betreiber und WirtschaftsHaus”, sagt Sandro Pawils, Vorstand von WirtschaftsHaus AG, Garbsen.

Der Investor lege sein Geld nachhaltig sicher an. “Der Beweis: Seit der ersten verkauften Pflegeimmobilie im Jahr 2002 gab es bei unserem Produkt nicht einen einzigen Miet- oder Betreiberausfall. Mit dieser Sicherheit verantworten wir heute circa 42 Millionen Euro an Mietzahlungen, beispielsweise als Altersvorsorge ohne Kapitalverzehr”, erläutert Pawils.

WirtschaftsHaus schaffe dringend benötigte Pflegeplätze. Zudem stärkten Pflegeheime die kommunale Infrastruktur. “Arbeitsplätze werden geschaffen, der Einzelhandel gestärkt, ebenso die lokale Gesundheitsversorgung”, so Pawils. Der Bau eines Pflegeheimes in einer Kommune sei eine starke wirtschaftliche Säule.

Die Pachtverträge werden nach Aussage von WirtschaftsHaus mit den Betreibern so geschlossen, dass diese in der Lage sind, den Betrieb auch nachhaltig finanziell wirtschaftlich zu betreiben. “Nur ein wirtschaftlich gesunder Betreiber kann den Investmentwert nachhaltig erhalten. Hier wird auf Rendite zugunsten der Sicherheit verzichtet”, unterstreicht Pawils.

Auch bei weiteren Aktivitäten zeige WirtschaftsHaus soziale Verantwortung. “Wir unterstützen das Kinderhilfswerk ICH mit einem festen Betrag pro verkaufter Einheit”, erläutert Pawils. ICH kümmere sich weltweit um Projekte zum Schutz von Kindern. “ICH wird ehrenamtlich organisiert. Jeder gespendete Euro geht zu 100 Prozent an bedürftige Kinder”, so Pawils. Es gebe unter anderem Projekte in Deutschland, Süd-Amerika und Afrika.

Darüber hinaus unterstütze WirtschaftsHaus Lebensherbst e.V., Verein zu Unterstützung pflegebedürftiger Menschen. Schirmherrin ist Mariella Ahrens.

Nicht zuletzt übernehme WirtschaftsHaus soziale Verantwortung gegenüber seinen fast 400 Mitarbeitern in Projektierung, Planung, Bau, Vertrieb, Verwaltung, Marketing, Betreibergesellschaft und Gebäudemanagement.