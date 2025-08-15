Maklermeinung gefragt: Wer bei Elektronik- und PV-Versicherungen punktet

Die Maklergenossenschaft hat in einer aktuellen Qualitätsumfrage ermittelt, welche Anbieter bei unabhängigen Vermittlern besonders gefragt sind: In der Sparte Fotovoltaikversicherung liegt Helvetia mit einem Marktanteil von 31,63 Prozent klar an der Spitze. Dahinter folgen die Oberösterreichische mit 13,44 Prozent sowie die Allianz mit 10,54 Prozent der Nennungen. Bei der Elektronikversicherung führt die Alte Leipziger das Ranking mit 20,29 Prozent an, gefolgt von der Gothaer (12,47 Prozent) und Helvetia (11,25 Prozent).

Die Umfrage wurde unter rund 5.000 mittelständischen Partnerbetrieben der Vema durchgeführt. Erfasst wurden jeweils die drei meistgenutzten Anbieter pro Sparte – eine bewusste Einschränkung, um einzelne Negativerfahrungen nicht überzubewerten. Bewertet wurden neben Produktqualität und Policierung auch Kriterien wie Antragsbearbeitung, Erreichbarkeit und Erfahrungen im Schadenfall.