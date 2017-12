ZIA kündigt Abschluss der Intergration des BSI an

Der Immobilienverband ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss will die Integration des BSI Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen bis zum 1. Januar 2018 abgeschlossen haben. “Nahezu alle” BSI-Mitglieder ziehen demnach mit.

“Zu diesem Zeitpunkt treten nahezu alle Mitgliedsunternehmen des BSI, die bislang noch kein ZIA-Mitglied waren, im Verband ein”, heißt es in einer Mitteilung des ZIA. Zudem würden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachwerteverbands im ZIA weiterbeschäftigt. Die entsprechenden Beschlüsse waren bereits im Juni gefasst worden.

„Die Integration des BSI ist ein Meilenstein unserer Entwicklung. Durch die Aufnahme der neuen Mitglieder und Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter können wir unsere Expertise im Bereich Investitionskapital spürbar ausbauen. Die bisherigen Aktivitäten des Sachwerteverbands implementieren wir in unserer Arbeit und unseren Strukturen“, erklärt ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner.

Inhaltliche BSI-Arbeit in den Strukturen des ZIA

Die inhaltlichen Schwerpunkte der BSI-Arbeitsgruppen werden demnach in der Ausschuss-Struktur des ZIA fortgeführt. Dafür werden neue Arbeitsgruppen unterhalb der bestehenden Ausschüsse des Verbands gegründet, in denen die Experten der neuen und bestehenden ZIA-Mitglieder aktuelle Themen gemeinsam bearbeiten werden.

Darüber hinaus erhalten Vertreter der Neumitglieder Zugang zu weiteren Gremien des Verbands. „Die bislang im Sachwerteverband engagierten Experten der Mitgliedsunternehmen werden die Arbeit des ZIA insbesondere im Bereich der indirekten Immobilieninvestitionen gewinnbringend erweitern können. Der ZIA lebt von ehrenamtlich eingebrachtem Knowhow. Und dieses können wir durch die Integration erweitern“, ergänzt Jochen Schenk, Vorstand des BSI und Mitglied im Präsidium des ZIA.

BSI-Akademie wird zur ZIA-Akademie

Die BSI-Akademie als Weiterbildungsplattform für viele Unternehmen der Sachwertbranche wird der Mitteilung zufolge in gleicher Form als ZIA-Akademie fortgeführt. Die inhaltliche Ausrichtung wird übernommen und perspektivisch um weitere Schwerpunkte ergänzt.

„Die Akademie hat einen sehr guten Ruf. Da ist es nur folgerichtig, dass wir sie in bestehender Form übernehmen und im ZIA weiterführen. Darüber hinaus bietet die ZIA-Akademie aber das Potenzial, Weiterbildungsformate auch in anderen Bereichen für Mitglieder und Nichtmitglieder anzubieten“, so Mattner. (sl)

Foto: ZIA