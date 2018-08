Web-App für Immobilienbesitzer

Mit einer selbstentwickelten Eigentümer-App baut Engel & Völkers seinen Kundenservice um eine weitere digitale Neuheit aus. Die Webapplikation gibt Immobilienbesitzern einen detaillierten Überblick über den gesamten Verkaufsprozess ihres Objektes.

Die App liefert alle Aktivitäten und Kennzahlen zur Vermarktung der Immobilie in Echtzeit. Das Tool informiert zum einen darüber, wie häufig das Online-Exposé einer Immobilie aufgerufen wurde und wie viele Kontaktanfragen zum Objekt eingegangen sind. Zum anderen zeigt es an, mit welchen Maßnahmen die Immobilie beworben wird und wann eine Besichtigung stattgefunden hat.

Direkte Kontaktaufnahme mit Makler

Über eine weitere Funktion kann der Eigentümer direkt mit seinem Engel & Völkers Immobilienberater per E-Mail oder Anruf in Kontakt treten. So erleichtert das Tool die Kommunikation und fördert das Vertrauen zum Makler. In der Kommunikation zwischen Makler und Kunden möchte das Unternehmen immer effizienter werden und moderne Technologien nutzen. Dennoch spielt die individuelle, persönliche Betreuung durch einen Engel & Völkers Experten nach wie vor eine wichtige Rolle. (fm)

Foto: Engel & Völkers