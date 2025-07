Primus Valor kauft über 300 Wohnungen im Allgäu

Für den Fonds wurden Objekte an drei Standorten im Allgäu – Kempten, Kaufbeuren und Memmingen – akquiriert, die insgesamt 317 Wohneinheiten umfassen und sich auf einer Gesamtwohnfläche von nahezu 16.400 Quadratmeter verteilen, teilt Primus Valor mit.

„Die Investition in diese drei Städte unterstreicht unser Ziel, in aufstrebenden Regionen mit stabiler Mieterstruktur und langfristigem Potenzial aktiv zu sein“, so Sascha Müller, Fondsgeschäftsführer des ICD 14 R+. „Gerade im Allgäu sehen wir eine Kombination aus wirtschaftlicher Stabilität, hoher Lebensqualität und begrenztem Wohnraumangebot – ideale Voraussetzungen für nachhaltige Wertentwicklung.“

Primus Valor werde die Objekte sukzessive modernisieren – mit Fokus auf Energieeffizienz und Wohnkomfort. „Ziel ist es, zukunftssicheren Wohnraum zu schaffen und die Standortvorteile voll auszuschöpfen“, so Müller.