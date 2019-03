Immobilienkauf: Makler über das Netz finden

Die Immobilienpreise halten sich in schwindeligen Höhen. Wer sich heute Haus oder Grundstück leisten möchte, braucht einen kompetenten Berater. Doch wo findet man einen solchen?

“Heute beginnt fast jede Recherche im Netz”, weiß Remo Fyda, CEO der Bewertungs-Plattform ProvenExpert.com. So informieren sich 86 Prozent der Verbraucher online über lokale Angebote. Die unabhängige Maklervermittlung Hypofact AG nutzt dieses Verbraucherverhalten für sich. Caroline Bartz, Marketing-Expertin des Unternehmens, weiß: “Wir vermitteln nicht weniger als die Finanzierung von Träumen und Zielen”. Außerdem ist der Wettbewerb groß und wendet teilweise millionenschwere Werbebudgets auf. “Wir versuchen mit kleinem Budget so erfolgreich wie möglich zu sein”, so Bartz – die Hypofact AG setzt auf authentische Kundenbewertungen.

Keine Registrierung notwendig

Feedback geben, darf für Berater und Endkunden keinen Aufwand bedeuten. So erhalten Berater für Feedback-Einladungen einen Link zur Weitergabe. “Der Kunde muss sich nicht erst registrieren, das ist ein großer Vorteil”, so Bartz. Grundlage für ein erfolgreiches Arbeiten mit Kundenbewertungen ist zunächst das Verständnis aller Möglichkeiten des Tools.

“Wir unterstützen große Kunden wie die Hypofact AG beim kompletten Roll-out”, so Remo Fyda, CEO der Bewertungs-Plattform. Konkret bedeutet das: Kontaktieren der Berater mit nötigen Informationen, zahlreiche Webinare, Tipps und dauerhaft offene Türen für Fragen und Vorschläge zur Optimierung. In einem Master-Account hat die Zentrale alle Regionalbüros im Blick. So wird auch das interne Qualitätsmanagement im direkten Vergleich gewährleistet. “Kundenbewertungs-Management ist bei uns kein Angebot mehr, sondern mittlerweile fester Bestandteil der Markenpartnerverträge”, so Bartz.

Vertrauensbildende Maßnahmen

Weitere Maßnahmen: Ein Vertrauensvorschuss beeinflusst Entscheidungen positiv – daher werden die individuellen Bewertungssiegel der Berater aktiv eingebunden. Gut sichtbar in der E-Mail-Signatur, auf Anzeigen, allen Printmedien und als Widget auf allen Websites. Auch die Google-Sterne werden genutzt, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erhalten.

Kontinuierlich werden alle regionalen Standorte erschlossen. Die 13 Berater, die sich bereits bewerten lassen, stellen eine hohe Kundenzufriedenheit fest. Diese spiegelt sich im individuellen Bewertungssiegel jedes Beraters wieder – in Form von Sternen und einer Note. Im Schnitt wird die Hypofact AG mit 4,69 (sehr gut) Sternen bewertet – bei einer 99-prozentigen Weiterempfehlungsquote. “Wir können eindeutig feststellen, dass Kunden, die uns auf Proven Expert eine Online-Empfehlung gegeben haben, uns auch offline spürbar häufiger weiterempfehlen”, so Caroline Bartz. (fm)

Foto: Hypofact, Shutterstock