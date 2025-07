Howden Deutschland gründet Geschäftsbereich für Affinity-Lösungen

Howden Deutschland erweitert seine Geschäftsfelder und richtet zum 1. Oktober 2025 einen eigenen Affinity-Bereich ein. Ziel ist es, Versicherungslösungen für Zielgruppen wie Verbände und Organisationen zu entwickeln.

Der neue Geschäftsbereich mit dem Titel „Affinity“ soll laut Unternehmensangaben künftig ein strategischer Wachstumstreiber sein. Verantwortlich für die internationale Ausrichtung wird Darren Randles, der als Head of Affinity International antritt. Er soll neben dem Auf- und Ausbau des Segments in Deutschland auch die internationale Vernetzung und die Schnittstelle zum Londoner Versicherungsmarkt steuern.

Randles war zuvor unter anderem Mitglied des internationalen Managements bei der Ecclesia Gruppe sowie zuletzt als Senior Client Executive Affinity bei Marsh tätig. Er bringe, so Howden, langjährige Erfahrung und internationale Marktkenntnis mit.

Standort Düsseldorf: Julian Kruse übernimmt in Deutschland

Die Leitung des deutschen Markts übernimmt Carl Julian Kruse als Head of Affinity Germany. Kruse hatte zuvor Stationen bei deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH und bei Marsh inne, dort zuletzt ebenfalls als Head of Affinity. In seiner neuen Rolle soll er insbesondere die nationale Positionierung des Bereichs und die Geschäftsentwicklung vorantreiben.

Unterstützt wird das Führungsteam von Aleyna Bakircioglu, die als Projektmanagerin und Senior Account Manager unter anderem die operative Umsetzung, Kundenbetreuung und Prozessentwicklung verantwortet. Auch sie war zuvor bei Marsh tätig, unter anderem als Client Sales Executive.

Der neue Bereich wird vom Standort Düsseldorf aus gesteuert. „Affinity ist für uns ein neuer und wichtiger Geschäftsbereich, in dem wir als Howden Deutschland nun ebenfalls Fuß fassen. Wir freuen uns, dass wir mit Darren, Carl und Aleyna ein hochqualifiziertes Team gewinnen konnten, das sowohl national als auch international neue Impulse setzen wird. Der Affinity-Bereich ist aus unserer Sicht ein interessanter und vor allem zukunftsfähiger Markt, der für uns als Howden Deutschland großes Potenzial bietet“, sagt Axel Meyer, Vorstandsmitglied der Howden Deutschland AG.

Mit dem Schritt will das Unternehmen seine Position im Markt weiter ausbauen und setzt dabei auf spezialisierte Lösungen mit Fokus auf bestimmte Kundengruppen.