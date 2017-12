Neue Long-/Short-Aktienstrategie für Technologietitel

Schroders arbeitet mit Contour Asset Management zusammen und bietet eine gemeinsame Long-/Short-Aktienstrategie für Technologietitel auf der Gaia-Plattform an. So sollen Anleger von den sich schnell entwickelnden Trends in diesem Sektor profitieren können.

Schroders gibt in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Assetmanager Contour Asset Management LLC die Einführung des Fonds Schroder Gaia Contour Tech Equity bekannt. Die zugrundeliegende Strategie verwaltet Contour seit Oktober 2010. Der Fonds ist der erste Long-/Short-Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Technologietiteln auf der Gaia-Plattform.

Die Strategie ist, nach Angaben von Schroders, die große Renditestreuung im Technologiesektor zu nutzen. Seit der Auflegung habe das Fondsmanagement bei jährlicher Betrachtung mit einer relativ niedrigen Nettorisikoposition von minus 25 Prozent bis plus 25 Prozent Renditen erzielt. Zudem sei die Strategie mit den weit gefassten Aktienmärkten nur gering korreliert.

Von Trends im Technologie- und Medienbereich profitieren

Das Fondsmanagement setzt nach eigenen Angaben auf sich rasch entwickelnde Trends im Technologie- und Medienbereich. Die Strategie wird von David Meyer gemanagt, dem Gründer von Contour Asset Management.

“Wir beobachten bei Investoren, die eine Diversifizierung mittels liquider alternativer Investments anstreben, eine hohe Nachfrage nach Long-/Short-Aktienstrategien mit niedriger Nettorisikoposition”, sagt Eric Bertrand, Direktor der Gaia-Plattform.

“Der Technologiesektor erlebt aufgrund beständiger Innovation viel Veränderung. Das hohe Tempo dieses Wandels und die daraus resultierenden Verwerfungen bieten gute Voraussetzungen für die Generierung von Alpha”, sagt David Meyer, Gründer und Portfoliomanager von Contour Asset Management. (kl)

Foto: Gaia