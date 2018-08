BNP Paribas will verstärkt vermögende Privatkunden beraten

BNP Paribas Deutschland baut Angebot für vermögende Privatkunden weiter aus und stärkt damit die strategische Positionierung von Wealth Management, die ein elementarer Bestandteil des Wachstumsplans 2020 ist.

Michael Arends (52) wird als CEO diesen Bereich weiter ausbauen, insbesondere mit Hinblick auf Kunden mit einem Anlagebedarf von mehr als fünf Millionen Euro. und die weitere Verzahnung innerhalb der BNP Paribas Gruppe. Er kommt von der Bethmann Bank, bei der er seit 2013 Mitglied des Vorstandes war. Arends tritt seine neue Rolle bei BNP Paribas im September 2018 an.

Erweiterung der Wealth-Management-Plattform

Er berichtet an Rémi Frank, Global Head of Key Client Group bei BNP Paribas Wealth Management und an Lutz Diederichs, den Deutschlandchef von BNP Paribas. Dieser unterstreicht: “Wir sind 2014 in Deutschland mit einem lokalen Wachstumsplan für Wealth Management gestartet und haben uns innerhalb kurzer Zeit eine gute Kundenbasis sowie ein breites Produktangebot aufgebaut. Jetzt ist es Zeit den nächsten Schritt zu gehen, um unsere Wealth-Management-Plattform um weitere Angebote für neue Zielgruppen zu erweitern.”

Ausbau der neuen Kundengruppen

Arends konzentriert sich dabei auf den Ausbau der neuen Kundengruppen und die Verzahnung mit den CIB- und Real-Estate-Kunden der Gruppe, während Marcel Becker, als Head of Private Banking Deutschland, für die Entwicklung bestehender Private-Banking-Aktivitäten verantwortlich sein wird. Ein starker Fokus liegt hier auf technischen Innovationen und Digitalisierung. Arends ist seit mehr als 30 Jahren in der Finanzbranche tätig und bringt eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Strategie und Wealth Management ein. (fm)

Foto: BNP Paribas