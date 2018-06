Ökoworld mit Rück- und Ausblick im Webinar

Die auf ethisch-soziale Investments spezialisierte Fondsboutique Ökoworld mit Sitz in Hilden veranstaltet am 22. August 2018 das Webinar “Review & Preview”.

Im Rahmen des Webinars wirft die Gesellschaft einen Blick in den Rückspiegel und erläutert die Entwicklung der Ökoworld-Fonds im 1. Halbjahr 2018 und bewertet zudem die Chancen für nachhaltige Investments im aktuellen Marktumfeld.

Fonds im Fokus

Einen besonderen Fokus legt das Webinar auf die Entwicklungen der Fonds Ökoworld Ökovision Classic, Ökoworld Growing Markets 2.0 und Ökoworld Rock ‘n’ Roll Fonds. Zusätzlich will Ökoworld Einblicke in die Anlagestrategien der Themenfonds Ökoworld Klima und Ökoworld Water for Life geben.

Das Webinar findet am 11. August 2018, 11 Uhr statt und Anmeldungen sind ab jetzt möglich.

