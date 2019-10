Eaton Vance bringt Anleihefonds auf Schwellenländer

Eaton Vance Management (International) Limited (EVMI), eine Tochtergesellschaft von Eaton Vance Management, meldet die Lancierung eines zweiten Emerging-Markets-Anleihenfonds.

Der Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Opportunities Fund strebt eine Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem er in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenländern (EM), Unternehmen aus Schwellenländern und anderen EM-Emittenten investiert. Er kann auch in derivative Instrumente investieren, die auf Währungen, Zinssätzen und Kreditinstrumenten von EM-Ländern und anderen EM-Emittenten basieren. Der Fonds kann in Darlehen investieren, die von Staaten oder staatlichen Stellen ausgegeben, garantiert oder gesichert werden, wenn diese Darlehen als übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente gelten. Anlagen in unverbriefte Kredite dürfen zusammen mit Anlagen in andere nicht börsennotierte Wertpapiere 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Die Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50/50 Index.

Die Portfoliomanager des Fonds sind Michael Cirami, CFA, Co-Direktor Global Income, Eric Stein, CFA, Co-Direktor Global Income und John Baur, CFA, Direktor Global Portfolio Analysis, die alle über umfangreiche Erfahrung mit Investitionen in Schwellenländern verfügen und seit 2003, 2008 bzw. 2005 bei Eaton Vance Management (EVM) tätig sind.

„Ich freue mich, unseren Kunden eine Lösung anbieten zu können, die die Volatilität der Anlageklasse Schwellenländer reduziert, indem sie das Downside-Risiko begrenzt und gleichzeitig die volle Flexibilität des Anlageuniversums nutzt. Ich glaube, dass es Kunden, die sich auf risikobereinigte Renditen konzentrieren, ein besseres Ergebnis bei Investitionen in Entwicklungsländern bieten wird“, sagte Thomas Body, Leiter der Deutschland-Niederlassung von Eaton Vance Management (International) Limited in Frankfurt am Main.

Best-Ideas-Ansatz im Einsatz

„Der einzigartige „Best Ideas“-Ansatz unseres Fonds bietet die Flexibilität, über das gesamte Spektrum der Anleihen der Schwellenländer zu investieren, einschließlich lokaler und externer Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen“, sagte Eric Stein. „Wir glauben, dass es Investoren ansprechen wird, die eine konsistente Überrendite und eine höhere Rendite bei deutlich geringerer Volatilität und Downside-Risiken als die Benchmark erzielen wollen“.

“Der Fonds ermöglicht es Anlegern, die Vorteile der umfassenden Research- und Handelsmöglichkeiten unseres Teams in Boston, London und Singapur zu nutzen”, sagte Mike Cirami. “Wir glauben, dass Investoren in Schwellenländer am besten damit gedient ist, sich nicht nur auf Benchmark-Länder zu beschränken, und unsere Strategie investiert sowohl in Benchmark- als auch in Nicht-Benchmark-Länder.”

Die Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities-Strategie steht Investoren seit 2013 zur Verfügung. Die Global Income Group von EVM besteht aus 45 Anlageexperten, die zum 30. Juni 2019 rund 9 Milliarden US-Dollar an Schwellenländer-Schuldtiteln managen. Der Fonds ist in Irland und Deutschland registriert, weitere Länder stehen kurz vor der Registrierung.

Foto: Shutterstock